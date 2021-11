Piñera en Enade: "Me preocupa el afán de algunos por demoler y arrasar todo nuestro pasado"

El Presidente realizó duros emplazamientos a algunos sectores políticos, acusándolos de "faltar el respeto a la Constitución" y de usar de forma "excesiva e imprudente" las acusaciones constitucionales.

El Presidente Sebastián Piñera se presentó en una nueva edición del Encuentro Nacional de la Empresa (Enade), en la que será su última intervención como jefe de Estado en el foro empresarial.

Durante su presentación, el mandatario destacó los avances de su administración, pero también realizó duras críticas a otros sectores políticos.

Piñera afirmó que "como Presidente de Chile, como chileno, lo que más me preocupa es el grave y acelerado deterioro de la calidad de la política y la equivocada actitud que algunos sectores han asumido".

"Me preocupa el afán de algunos por demoler y arrasar todo nuestro pasado, sin saber cómo y con qué lo quieren reemplazar", añadió.

Además, emplazó a la oposición que ha gobernado el país en los últimos años: "Digámoslo con claridad, el problema no está tanto en la fuerza del ataque, sino que en la debilidad de la defensa. ¿Cómo es posible que los 30 años posteriores a la recuperación de la democracia -con todos sus logros y también sus sombras- hoy cuente con tan pocos defensores entre quienes fueron los que lo lideraron y condujeron?".

"Cuatro de los seis gobiernos del periodo están hoy día en la oposición, o sus personas pertenecen a la oposición. Y, sin embargo, estamos dejando demoler algo que yo siento y fui parte de eso. Fui senador, fui presidente de partido y he sido dos veces Presidente durante ese periodo. Siento que es valioso. Y por eso, lo que tenemos que hacer, es aprovechar las luces para iluminar las sombras; pero no quedarnos con las sombras para destruir las luces", sentenció.

Condena a la violencia y acusaciones constitucionales

Piñera también se refirió a situaciones de la contingencia, como los hechos de violencia ocurridos en el país y la acusación constitucional que presentó la oposición en su contra por su rol en la compraventa de minera Dominga.

En este sentido, afirmó que "me preocupa la falta de claridad y fortaleza de algunos sectores políticos en condenar la violencia. No hay violencias buenas y violencias malas, todas las violencias son malas. Y los que amamos la paz debemos no solamente combatir toda violencia en forma clara y categórica, también tenemos que condenar con la misma claridad y firmeza a todos aquellos que, de una u otra forma, la apoyan, la amparan o la justifican".

A su vez, señaló que "me preocupa la falta de respeto que algunos sectores muestran por nuestra Constitución, leyes y Estado de Derecho, y muy especialmente, cuando quienes así actúan son parlamentarios que invaden las atribuciones de otros poderes del Estado, desprecian las normas constitucionales y legales, intentan practicar un parlamentarismo de facto y actúan sin ningún límite en la persecución de sus objetivos políticos o electorales, como si el fin justificara cualquier medio".

"Me preocupa el abuso del expediente de Reformas Constitucionales para evadir normas legales y la imprudente y excesiva utilización de las interpelaciones y acusaciones constitucionales ", añadió el mandatario.

Puedes revisar su intervención completa a continuación: