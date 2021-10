Piñera y Pandora Papers: "Ni mi familia ni yo tenemos sociedades de inversión en el extranjero"

El mandatario se refirió a la investigación periodística que apunta al rol de su familia en la venta del proyecto Dominga en medio de su primer gobierno.

El Presidente Sebastián Piñera se refirió a la revelación de la investigación periodística Pandora Papers , en la que se detallaba la operación en la que su familia vendió su participación en el proyecto minero Dominga en 2011, durante el primer gobierno del mandatario.

De acuerdo a lo informado por Ciper y LaBot, en dicha transacción se introdujo una cláusula que condicionaba el último pago de la venta a que no se realizaran cambios regulatorios que afectaran su funcionamiento.

Agencia Uno Lee También > Pandora Papers: Investigación asegura que Piñera vendió minera Dominga a Délano en paraíso fiscal

Al respecto, Piñera afirmó que "como es de público conocimiento, desde abril de 2009, y antes de asumir mi primera presidencia, me desligué de la administración y gestión de las empresas familiares".

En esa misma línea, afirmó que "no tuve ningún conocimiento ni información de las decisiones de inversión de las empresas mencionadas".

"Ni mi familia ni yo tenemos sociedades de inversión constituidas en el extranjero", afirmó el Mandatario.

Del mismo modo, afirmó que "la venta, la estructura de la venta, y la cláusula de pago sí fueron conocidas por los medios de comunicación el año 2017 y por la Fiscalía, que decretó no persistir con la investigación porque estaba todo de acuerdo a la ley. Y además esa decisión fue confirmada por los máximos tribunales de Justicia. Y, por tanto, no es cierto que haya una información nueva".

A su vez, recalcó que "la decisión de la administración de esas empresas, de vender minera Dominga el año 2010, lo cual no me fue consultado ni informado, fue, precisamente, para evitar cualquier asomo de conflicto de interés. El no haberlo hecho podría haber originado algún conflicto de interés".