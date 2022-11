Presidente Boric en México: "Las confianzas en mi país están resquebrajadas"

El Mandatario llegó a México la noche de este martes para participar de distintos encuentros. Durante una actividad ante empresarios mexicanos también tuvo palabras sobre el proceso constituyente que se vive en Chile.

El Presidente de la República, Gabriel Boric, mantuvo una reunión con empresarios mexicanos donde se refirió a la situación actual del país, el que enfrenta un nuevo proceso constituyente.

Durante el encuentro, Boric señaló que "las confianzas en mi país están resquebrajadas, estamos tratando de volver a articularlas y en el mundo también".

"En la crisis social del 2019 tomamos una decisión que fue difícil en su momento, pero que fue resolver los problemas de nuestro país con más democracia y no con menos y en eso todas las fuerzas políticas y también las fuerzas sociales se han ido haciendo parte de ese proceso que tuvo un traspié democrático importante, un traspié democráticamente ejecutado importante que fue el plebiscito en donde se rechazó la propuesta que la Convención Constitucional le hizo al país", afirmó el Mandatario.

Sobre ese mismo tema, Boric agregó que "hay plena consciencia, espero, en la gran mayoría de los actores políticos de que Chile necesita una nueva Constitución. Los motivos que nos llevaron a esta crisis social siguen vigentes. Evidentemente hay urgencias de las cuales como gobierno tenemos que hacernos cargo como la seguridad, el alza del costo de la vida, la crisis de vivienda".

"No perdamos de vista que lo institucional, el fortalecimiento de nuestras instituciones... no por no estar necesariamente en el ojo del huracán en medio de una crisis deja de ser importante. Por eso desde nuestro país estamos tratando hacernos cargo de esa promesa, de tener un nuevo pacto social y en este momento los diferentes partidos políticos están conversando para llegar al mejor mecanismo para llegar a ese resultado", sentenció.

Boric cerró su intervención recalcando que "Chile es una economía vibrante, es una economía estable que si bien como todo el mundo nos hemos visto afectos las crisis del último año, seguimos creciendo día a día".