Presidente Boric sobre Cuba: "Hoy hay presos por pensar distinto y eso para nosotros es inaceptable"

"Yo provengo de una izquierda que es profundamente democrática, que valora y respeta los derechos humanos", recalcó el Mandatario.

El Presidente de la República, Gabriel Boric, fue consultado sobre los países que no fueron invitados por Estados Unidos a la Cumbre de las Américas donde actualmente participa nuestro país.

"Hay presos en Cuba por pensar distinto y eso para nosotros es inaceptable. Las protestas de julio del año pasado... y yo prefiero poder conversarlo directamente en vez de estar hablando desde las ausencias", señaló el Mandatario en conversación con Telemundo.

Junto con eso, Boric afirmó que no quería atribuirse "grandes títulos, lo que sí puedo decir es que yo provengo de una izquierda que es profundamente democrática, que valora y respeta los derechos humanos de manera irrestricta sin importar quien sea el gobernante".

Getty Images - Niño hospitalizado Lee También > El caso que horroriza a Bolivia: Cuatro hombres violaron y contagiaron de VIH a niño de 10 años

Durante la entrevista también fue consultado sobre su decisión de no usar corbata, donde contó que "nunca le he entendido muy bien el sentido (a la corbata) más allá que acogotarte y la verdad es que a estas alturas ya se convirtió en una especie de símbolo".

"A mi me pasaron a la Comisión de Ética del Congreso de mi país por no ocupar corbata y creo que hay pequeños detalles que a uno le permiten no olvidar de donde viene. Yo vengo de las movilizaciones sociales, vengo del movimiento estudiantil y al ser Presidente de la República habito una institución que es más grande que yo, pero no me voy a transformar en una persona que no soy", señaló.