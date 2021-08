PRI pide zanjar lista parlamentaria de Chile Vamos: “Ha faltado celeridad de RN y la UDI”

El timonel Rodrigo Caramori dice que es vital apurar el tranco y que los partidos más grandes le den espacio al PRI y Evópoli para mantenerse vivos y crecer. “Hemos estado conversando con varias fuerzas regionalistas, tanto del norte como del sur, y que tienen similitud con el PRI, sin embargo, confiamos en que nuestros socios de Chile Vamos nos van a hacer espacios y que no tendremos recurrir a otra lista parlamentaria”, afirma.

El presidente del PRI, Rodrigo Caramori, hace un llamado a apurar el tranco para cerrar la lista parlamentaria de Chile Vamos, cuyo plazo de inscripción ante el Servicio Electoral (Servel) vence el próximo 23 de agosto.

En ese sentido, el excandidato alcalde recalca que su partido, junto a Evópoli, necesitan espacio para crecer. Cuenta, además, que ha conversado con otras fuerzas fuera de Chile Vamos para explorar acuerdos, sin embargo, dice confiar en la generosidad del bloque.

—¿En qué está se encuentra la negociación parlamentaria entre los partidos de Chile Vamos?

—La negociación parlamentaria está recién iniciándose, solo ha habido dos reuniones; esta semana debiésemos entrar en tierra derecha y ya empezar a analizar distrito por distrito. El avance ha sido muy lento y no vamos a poder cumplir el itinerario autoimpuesto ante la opinión pública -hablamos del 10 al 15 de agosto-, lo veo muy difícil porque ya estamos muy encima de esa fecha. Este viernes retomamos de nuevo las reuniones.

—¿Qué ha faltado: voluntad o elenco electoral?

—Ha faltado de todo un poco. Hay partidos que aún están cerrando su lista de candidatos, algunos siguen convenciendo. Y también ha faltado voluntad, porque a estas alturas ya sabemos qué partido es más fuerte que otro. Evópoli y el PRI, que necesitamos espacio para crecer, también ya sabemos dónde tenemos más chances de ganar. Se podría avanzar más rápido, pero ha faltado voluntad y claramente con una reunión a la semana es imposible avanzar.

—¿La UDI y RN están enredados entonces?

—No me atrevería que son los que están más enredados, pero, claro, los partidos más grandes siempre tienen una responsabilidad mayor, pues ocupan todo el espectro nacional. Ahora, ha faltado celeridad de la UDI y RN para poder avanzar.

—¿Cuánto ha atrasado también el factor Sebastián Sichel que, dicen, podría proponer sus cartas al Parlamento?

—Siempre hemos dicho que la negociación parlamentaria le corresponde a los partidos políticos, no al gobierno ni al candidato presidencial. Claramente es importante escuchar a nuestro líder y ver los nombres que él pueda proponer, pero esto es responsabilidad de los partidos y no se la podemos achacar a nuestro candidato presidencial. A estas alturas me imagino además que el candidato tiene sus nombres definidos, pero esa información al menos aún no llega a los partidos políticos.

—En junio, en una entrevista en La Tercera, usted dijo que si el PRI no era considerado como debiera ser, pensaban competir por fuera de Chile Vamos. ¿Sigue siendo una opción?

—Es algo que no queremos, eso se lo dije ya al Presidente de la República y a mis socios y lo hemos reiterado una y otra vez, ¿por qué? Porque el PRI requiere sacar al menos cuatro parlamentarios para mantenerse con vida. Ese es el factor jurídico. Ahora, también hay un factor político: necesitamos tener mayor presencia en el acontecer nacional, porque, muy lamentablemente, al mundo político le interesa competir entre los parlamentarios y no entienden que un partido pueda tener vocación local, como es el caso del PRI. Esa afirmación (de junio) no es un capricho, el PRI ha mostrado con sus votaciones que tiene presencia local y que, perfectamente, si se nos entregan los espacios que requieren, vamos a tener presencia en el Congreso. Además, si sacamos al PRI de la coalición se vuelve a tener la coalición de la Alianza por Chile, una de años atrás.

—¿Usted ha tenido conversaciones con otras fuerzas políticas para formar una lista parlamentaria sin Chile Vamos?

—Sí. Hemos estado conversando con varias fuerzas regionalistas, tanto del norte como del sur, y que tienen similitud con el PRI, sin embargo, confiamos en que nuestros socios de Chile Vamos nos van a hacer espacios y que no tendremos recurrir a otra lista parlamentaria. Hoy día se requiere que unamos esfuerzos para lograr una mayoría parlamentaria, no podemos entregarle el Congreso a la izquierda y si queremos gobernar en el próximo periodo con Sebastián Sichel, él tiene que tener un Parlamento proclive a sus ideas. Necesitamos acelerar el tranco, porque si queremos que el sector crezca, debemos entender que solo con los votos de los partidos tradicionales no lo lograremos. Se requiere generosidad y que en el caso del PRI y Evópoli se abran los espacios para que podamos crecer.

—El presidente de la UDI, Javier Macaya, ha dicho que está casi completamente descartado un acuerdo parlamentario con los republicanos, el partido de José Antonio Kast. ¿Lo ve así también?

—Sí. Hemos hablado en nuestras reuniones: hoy se ve lejana esa posibilidad. El Partido Republicano quiere competir con su propio candidato presidencial, que es José Antonio, por lo tanto, ellos mismos han manifestado sus intenciones de ir con su propia lista. Hoy es prácticamente imposible que se concrete un acuerdo parlamentario entre Chile Vamos y el Partido Republicano, especialmente cuando solo estamos a días de inscribir las listas.

—¿Se avizoran nudos de negociación en algunas regiones?

—Ni siquiera hemos podido ver eso. Por lo general uno siempre discute más el distrito 11, que todo el mundo se lo pelea, pero hoy no hemos tenido ninguna conversación de nada en particular, por tanto, no podría decir que hay nudos.