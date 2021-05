Senadora Provoste y “mínimos comunes” del ministro Ossa: “Si no va a ayudar, no sea un obstáculo”

La presidenta del Senado respondió a las palabras del ministro de la Segpres, quien intentó establecer que los “mínimos comunes” de los que han hablado desde el gobierno y el Congreso sean también para presentar proyectos de ley.

La presidenta del Senado, Yasna Provoste, emplazó al ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa, por sus recientes dichos sobre los denominados “mínimos comunes” que dialogan entre el Congreso y el gobierno.

“La agenda de mínimos comunes es un esfuerzo para llegar con apoyos universales a las familias y pymes. No otra cosa. Ministro Juan José Ossa, si desea continuar cuestionando atribuciones del Congreso quisiera decirle, con respeto, si no va a ayudar, al menos no sea un obstáculo”, dijo la senadora de la Democracia Cristiana (DC).

El secretario de Estado pidió que entre estos mínimos comunes se considerara “la forma en que se legisla”, haciendo referencia a los proyectos de ley que se presenten en el parlamento y que han sido considerados inconstitucionales en muchos casos por el Ejecutivo.

Lo que fue considerado como un cuestionamiento a las atribuciones del Congreso fueron los dichos de Ossa en Radio Sonar, en medio de las conversaciones que encabeza la presidenta del Senado con el Presidente, Sebastián Piñera.

“Todo lo que conversemos acá tiene que tener la clara convicción de que hay ciertas cosas respecto de las cuales no tenemos que seguir avanzando y no pienso solo en el tercer retiro o cuarto retiro, pienso en otras reformas constitucionales que vienen más atrás que tenemos que atajar”, dijo Ossa.

“Por ejemplo, hay una que le permite al parlamento fijar tributos durante las épocas de pandemia. Todos sabemos que esa es una muy mala política pública. Imagínese cada parlamentario fijando tributos pensando en su distrito. Vienen reformas constitucionales del PC donde se alteran quórum de la convención constitucional, en fin. Creo que estas conversaciones de “mínimos comunes” tienen que también servir para acordar ciertos “mínimos comunes” sobre la forma en que se legisla”, agregó.