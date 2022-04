Quinto Retiro: De la Carrera acusa posible expropiación de ahorros previsionales del gobierno

El parlamentario sostuvo sus dichos a pesar que el Ejecutivo presentó un proyecto en la dirección opuesta, y que busca declarar inexpropiables los ahorros previsionales.

El diputado Gonzalo de la Carrera (Republicano) interpeló duramente al gobierno en medio de la discusión sobre los proyectos que buscan permitir un nuevo retiro del 10% de las AFP.

La sala de la Cámara Baja votará durante esta jornada tanto el proyecto de Quinto Retiro presentado por un grupo de diputados como el proyecto de retiro acotado presentado por el gobierno.

En este contexto, el parlamentario republicano afirmó que "el dilema en que nos han colocado el día de hoy las malas decisiones políticas es muy complejo".

"El pueblo debe soportar el azote de la inflación desatada, que no olvidemos que fue generada por la seguidilla de retiros que fueron impulsados y aprobados por los políticos del actual bloque de gobierno, quienes sin cansancio daban fé de la bondad de los retiros", agregó de la Carrera.

Del mismo modo, reflexionó que "'si me lo quitas me muero, si me lo dejas, me matas'. Este problema que planteaba Rubén Darío nos lleva a reconocer que no importa la decisión que hoy se tome, ya que sea como sea mi voto la población que hoy sufre, seguirá sufriendo".

"Si apruebo el Quinto Retiro, nos va a liquidar la inflación y destruiremos las bases de la economía; pero si rechazo este retiro, sabemos que le dejamos servidos los fondos previsionales para que el gobierno probablemente los expropie , y arrebate los fondos de quienes han ahorrado durante años para una pensión futura", añadió.

En esa misma línea, aseguró que "hoy voy a votar de la mano con la sabiduría de la gente, que espero sepa defender sus derechos, sus ahorros y su futuro votando rechazo en el plebiscito de salida de la nueva Constitución, que al día de hoy no es capaz de garantizar la propiedad, la heredabilidad y la inexpropiabilidad de los fondos previsionales".

En este punto, se escucharon murmuros al interior de la sala, por lo que tuvo que interrumpir la intervención el presidente de la Cámara, Raúl Soto: "¡ Por favor, orden !".

"Con la esperanza que los chilenos despierten para el plebiscito de huida, porque aún pueden salvarse, hoy rechazaré ambos proyectos de retiro de los fondos previsionales", sentenció de la Carrera.