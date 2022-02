RD enviará a tribunal del partido denuncia contra Kena Lorenzini: "Nos parecen de suma gravedad"

"Este caso nos ha dejado en evidencia la necesidad de mejorar nuestros protocolos internos", sostuvieron desde el partido.

Revolución Democrática (RD) indicó a través de un comunicado que pondrá a disposición de los tribunales del partido los antecedentes sobre la denuncia contra la concejala de Ñuñoa, Kena Lorenzini, por acoso laboral contra funcionarios de dicha municipalidad.

Un sumario realizado por el municipio reafirmó las acusaciones contra Lorenzini, asegurando que hubo situaciones de gritos hacia otros trabajadores y de que se refirió a alguien como "esclava blanca": “Ella tiene comportamientos, palabras o gestos generalizados que degradan el clima laboral", concluyó el sumario.

Reuters Lee También > [FOTOS] Preocupación en La Roja: Ben Brereton aparece con bota ortopédica y muletas

En un comunicado, RD condenó los hechos y anunció que los tribunales del partido verán el caso: "Como partido feminista, condenamos y rechazamos todos los tipos de violencia. Por tanto, los hechos demostrados en el sumario nos parecen de suma gravedad y van en contra de nuestra declaración de principios", aseguraron.

Asimismo, agregaron que "reconocemos que este caso nos ha dejado en evidencia la necesidad de mejorar nuestros protocolos internos y que, por lo mismo, estamos en una reformulación que dé celeridad y proactividad a los procesos, mejore el acompañamiento a las denunciantes y evite tardanzas en las acciones que se implementen frente a casos de violencia de género”.

Ya este viernes Lorenzini en una declaración pública que "he revisado mi conducta, lo que me ha llevado a reconocer que he tenido comportamientos patriarcales. En este caso herí a una persona que trabajaba conmigo y eso es duro de asumir y no hay excusa que valga por ello".