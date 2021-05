Rechazan prisión preventiva para hermano del ex Presidente Frei por delitos tributarios

Francisco Frei quedó sujeto a las medidas cautelares de firma quincenal y arraigo nacional, tras la formalización en la que se le imputaron seis delitos.

El Séptimo Jugado de Garantía de Santiago desestimó la prisión preventiva que había solicitado el Ministerio Público para Francisco Frei, hermano del ex Presidente Eduardo Frei, a quien se le acusa de seis delitos tributarios que habría cometido en la sociedad con la que administraba parte del dinero del ex mandatario.

El tribunal rechazó la solicitud de la Fiscalía Centro Norte porque Francisco Frei no contaba con antecedentes penales y porque se autodenunció en este caso que involucra delitos económicos. De todos modos, deberá cumplir con firma quincenal y arraigo nacional, como medidas cautelares.

Los delitos que se le imputarán a Francisco Frei son los de apropiación indebida, administración desleal, estafa, uso malicioso de instrumento público falso, uso maliciosos de instrumento privado mercantil, giro doloso de cheques y el delito de uso malicioso de certificado de depósito y vale de prenda falso.

Francisco Frei reconoció en septiembre de 2019 haber hecho transacciones ilícitas en la sociedad Inversiones Saturno S.A., la que manejaba en nombre de su hermano y su cuñada Marta Larraechea, por lo que se autodenunció.

Días después el ex mandatario presentó una querella en contra su hermano Francisco y todos quienes resulten responsables de engañar financieramente a la familia Frei Larraechea.

“La sociedad, el único sentido que tenía, era administrar los bienes de la familia”, dijo Eduardo Frei en la ocasión, y además aseguró tener la comprobación de que los balances que entregaba su hermano era información falseada.

"Siempre me decía 'confianza hermano, yo soy la mejor persona que puede cuidar tus intereses y jamás te voy a fallar'. Aquí mismo me lo dijo, en esta casa, en reiteradas ocasiones", agregó el ex Presidente aquella vez.