Lagos Weber y votación de la PGU: "No me cabe duda que los diputados la van a aprobar"

El senador sostuvo en Tele13 Radio que espera poder revisar el proyecto en el Senado ya durante la semana del 10 de enero, junto con el financiamiento de la medida.

El senador Ricardo Lagos Weber (PPD) sostuvo que "no me cabe duda que los diputados van a aprobar" durante este lunes el proyecto de Pensión Garantizada Universal (PGU).

En diálogo con Mesa Central de Tele13 Radio, apuntó que la iniciativa " nunca estuvo muerta , hubo una tromba de críticas respecto al financiamiento de la misma".

"Es una anormalidad que venga el proyecto separado, debería haber sido junto: el proyecto que otorga el beneficio junto con el proyecto que establece el financiamiento del mismo. Puede ocurrir que tengamos un proyecto aprobado en la sala de la Cámara de Diputados y que el financiamiento entrara por otro proyecto que fuera insuficiente", cuestionó.

"No me cabe duda que los diputados van a aprobar hoy día", dijo respecto al trámite legislativo de este 3 de enero, apuntando que "esperaría que los diputados pudieran introducir mejoras sustantivas a partir de mañana (martes), no solo despacharlo para que el Senado lo revise nuevamente".

En esa línea, agregó que "no veo muchas dudas respecto a la aprobación de la Pensión Garantizada Universal, no veo quién va a votar en contra de ese proyecto".

En relación al financiamiento, Lagos Weber apuntó que "no veo por qué el Gobierno no va a hacer un esfuerzo genuino de ponernos de acuerdo en el financiamiento básico, no para el 2022 que está financiado, pensamos en los años que vienen".

"La semana próxima yo creo que vamos a estar discutiendo los dos proyectos en el Senado", complementó.

Profundizando en materia de financiamiento, el senador Ricardo Lagos Weber apuntó que "vamos a tener que revisar las exenciones que se presentaron", señalando que el Gobierno establece tres puntos de financiamiento en el proyecto.

"La mitad de ese financiamiento recae sobre lo que ellos llaman 'ciertas holguras' a partir de proyectos que tienen que presentarse, pero eso resuelve en parte un problema (…) esto puede requerir un financiamiento adicional vía impuestos ", agregó el parlamentario, valorando la disposición del Gobierno y el Ministerio de Hacienda para poder sentarse a conversar y tratar la materia.

"No forzaría una coalición nueva"

El senador Ricardo Lagos Weber fue consultado sobre la conformación del futuro Gobierno de Gabriel Boric y el papel que pueden jugar integrantes de partidos ajenos a Apruebo Dignidad.

En esa línea, apuntó que "la teoría de los anillos se cerró, fracaso, se desconoció, no prendió", agregando que "no era sano que hubiera en una coalición de gobierno miembros de categoría A y categoría B".

"Los que no somos parte de esa coalición (Apruebo Dignidad) no somos parte de ese Gobierno ", dijo, reconociendo que colaborará con algunas de las materias a tratar en el futuro mandato.

Agencia Uno Lee También > Diputados votarán este lunes la Pensión Garantizada Universal: Oposición se abre a aprobarlo

De paso, complementó señalando que "no estamos invitados a participar del Gobierno" y que "uno no puede forzar su ingreso al Gobierno".

Por lo mismo, problematizó sobre las eventuales consecuencias que podría haber en el sector del Presidente Electo una posible inclusión de figuras de otros domicilios políticos al Gobierno. "No forzaría una coalición nueva, porque no se dan. No veo que eso vaya a ocurrir", enfatizó.

"Hay una definición más o menos tomada", indicó Lagos Weber, quien reconoció que "vamos a colaborar con el Gobierno".

"No me extrañaría que el PS fuera invitado a participar del Gobierno. Creo que es lo que va a ocurrir", añadió.