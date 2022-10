Rincón señala que "es un error" condicionar proceso constituyente tras anuncio de proyecto de aborto

La senadora DC aseguró que el proceso y temas de fondo como el aborto son "temas separados" y señaló que "no me enredaría con eso en esta etapa del debate".

La senadora Ximena Rincón (DC) abordó la discusión sobre un nuevo proceso constituyente que se está produciendo durante las últimas semanas en el Congreso.

Esto, luego que el pasado domingo la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, anunciara que el gobierno presentará un proyecto para ampliar los derechos reproductivos de las mujeres, es decir, ampliación del aborto .

Luego del anuncio, la directiva de la UDI, encabezada por el senador Javier Macaya, aseguró que el tema “afecta” las conversaciones sobre el proceso constituyente.

Al respecto, en conversación con Radio Cooperativa, Rincón aseguró que "yo creo que son temas separados. El debate del proceso es un debate que se está llevando por los partidos en el Congreso tiene que ver con definir el mecanismo, la composición, la representación, y los temas y contenidos del texto constitucional serán parte del debate que hagan los y las elegidos para hacer la propuesta al país del proyecto constitucional".

"Lo que hoy día se está debatiendo tiene que ver con el mecanismo, los temas en general, pero entrar a la especificidad es un error, y es un error condicionarlo (...) no me enredaría en eso en esta etapa del debate", añadió la parlamentaria.

Del mismo modo, en cuanto al proceso, recalcó que "cuando tenemos que definir quiénes van a ser los que representan a la ciudadanía obviamente que es importante que todos y todas deban concurrir a esa definición y nosotros lo hemos dicho así de claro, para nosotros ese sí es un requisito de entrada en este debate. La obligatoriedad en el proceso es fundamental".

Finalmente, también abordó su situación al interior de la Democracia Cristiana, aseguró que "estoy en un periodo de reflexión y obviamente pido que me respeten en ese espacio".

"Si ustedes miran, no he hecho ninguna declaración respecto de mi partido y ahora voy a permanecer así. Yo estoy en absoluta reflexión , todos los trascendidos que han salido son trascendidos que alguien ha instalado, yo no he hablado y les pido que me permitan guardar silencio al menos estos días", sentenció.