Ministra Rubilar se defiende: "Nunca he obligado a ningún funcionario a hacer algo indebido"

La ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar , respondió a la acusación realizada en su contra por funcionarios de la cartera que lidera respecto a gestiones que realizó dentro de la institución para favorecer la candidatura a diputado de su pareja, Christian Pino.

Un reportaje de T13 dio a conocer que la secretaria de Estado ayudó a coordinar grupos de difusión con funcionarios del ministerio para ayudar en la campaña de Pino.

De acuerdo a lo publicado por La Segunda, la secretaria de Estado le comunicó al contralor Jorge Bermúdez que realizaría una investigación sumaria por la acusación.

A su vez, y a través de una respuesta por escrito, Rubilar afirmó que "siempre he dado la cara en momentos difíciles y esta no será la excepción".

"Me duele mucho y no entiendo qué pudo haber motivado a uno de los periodistas que se desempeña en el ministerio y que además es parte de mi círculo de extrema confianza, falte a la verdad de esta forma, acusándome gratuitamente de algo tan grave", añadió.

Posteriormente, sentenció que "no he destinado ni un solo peso del Estado ni recursos públicos para una campaña política y nunca he obligado a ningún funcionario a hacer algo indebido".

Puedes revisar la declaración completa a continuación: