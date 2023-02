Secretario general del PC y declaración sobre Nicaragua: "Esa opinión incluye a Jadue, es parte"

Pese a que el alcalde de Recoleta cuestionó que el Gobierno de Gabriel Boric se refiriera a la situación política del país centroamericano, desde el Partido Comunista aseguraron que el jefe comunal también suscribió a la declaración crítica del PC contra el Gobierno de Daniel Ortega.

El secretario general del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, sostuvo la posición crítica de su partido sobre la situación de los expatriados en Nicaragua, y aseguró que el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, también suscribe a esta posición, pese a que había cuestionado la declaración del Gobierno de Gabriel Boric sobre lo mismo.

En conversación con Tele13 Radio, Carmona aseguró que no hay diferencias en la interna del PC chileno sobre la situación en Nicaragua.

“Pese a que no queremos inmiscuirnos en la política interna de cualquier país, nosotros no compartimos que en el ejercicio de las tareas políticas de cualquier país, se use el mecanismo de quitarle la nacionalidad a cualquiera de sus habitantes”, dijo.

“Esa opinión de la dirección del partido, incluye la opinión del propio Daniel Jadue. Él no se ha pronunciado a este tema en una posición distinta de lo que dice la declaración (…) Él no desdice la formulación que hemos hecho porque es parte de ella también”, agregó.

El Partido Comunista de Chile “lamentó” el destierro de los ciudadanos nicaragüenses por parte del Gobierno de Daniel Ortega, a quienes el Gobierno de Boric les ofreció ciudadanía, e incluso comparó la situación con lo ocurrido en la dictadura cívico-militar en Chile.

“El Partido Comunista de Chile, habida nuestra experiencia, lamenta la medida de destierro de 222 ciudadanos nicaragüenses mediante proceso administrativo, como forma de resolver una situación que es de orden político, sin pretender con esta opinión, intervenir en los asuntos internos de ese país hermano”, dijeron desde el PC chileno.

Agencia Uno - Alcalde de Recoleta, Daniel Jadue

“Ese tipo de medidas, que a nuestro entender constituyen atropellos a los derechos humanos, fue aplicado a centenares y miles de chilenos y chilenas bajo la dictadura civil-militar de Pinochet y la derecha, que no tienen hoy calidad moral para pretender denostar, con el desparpajo que lo hacen, al actual gobierno de Nicaragua”, añadieron.

Pese a esto, el alcalde Jadue cuestionó la posición del gobierno que ha sido crítico del régimen de Ortega y le pidió preocuparse de la situación interna del país.

“El Gobierno de Chile dijo que era inadecuado que representantes de otros países tengan palabras y opiniones sobre problemas externos. Yo le recomendaría al gobierno que se preocupe de las problemáticas que hay en el país”, expresó Jadue en Radio Futuro.

Carmona en tanto, fue enfático en decir que desde el PC no pueden perder el “espíritu crítico” con los gobiernos que son de su misma posición política.

“Hicimos un aprendizaje los comunistas de no perder el sentido crítico. Uno puede tener una relación de cercanía, de convivencia, incluso en la vía interna del partido, pero no puede hipotecar el sentido crítico frente a las cosas que a uno le parezcan no son correctas”, explicó.

“La batalla por el respeto irrestricto a los derechos humanos es válido en todas las sociedades. Algunos dicen, ‘¿pero usted incluye a Venezuela, a Nicaragua? Sí, y también incluyo a Estados Unidos, para que dejemos en claro que es un fenómeno que los Estados en el mundo actual deben tener presente”, añadió.