Senador RD se abre a incluir a agentes del Estado en indulto a presos del estallido social

Juan Ignacio Latorre dijo que, en su afán de buscar transversalidad en la aprobación del proyecto, están abiertos a discutir el tema, aunque le cerró la puerta a quienes hayan cometido “violaciones graves a los derechos humanos”.

El senador de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre, se abrió a incluir en el proyecto que indulta a las personas que están presas por haber cometido delitos en el marco del estallido social, a agentes del Estado que estén privados de libertad desde aquellos días.

En conversación con CNN Chile, el parlamentario dijo que intentarían que la derecha se sumara a este proyecto, y no se opusiera como lo han hecho hasta ahora, y para eso están dispuestos a hacer gestos, como recompensar a las pymes afectadas por algunos delitos o incluir a carabineros, policías y/o militares que también estén privados de libertad.

“Hasta el momento, la derecha en las tres comisiones ha votado en contra, pero yo no descarto y vamos a hacer gestiones políticas para persuadir si es que hay voluntad de avanzar en estos temas”, dijo Latorre.

Agencia Uno Lee También > [VIDEO] Zúñiga a Barraza en la Convención: "Usted es comunista y quiere empobrecer a la ciudadanía"

“Esto es una opinión personal que se puede ser controvertida, pero yo me abro a esa discusión, no estoy cerrado a incluir a agentes del Estado imputados no por delitos graves de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos, porque esos son inamnistiables por compromisos internacionales de Chile”, añadió.

El proyecto fue aprobado por la Comisión de Constitución del Senado el pasado martes, pero aún tiene un largo trámite legislativo por delante, tanto en la cámara alta como en la Cámara de Diputadas y Diputados.

“Podría haber perfectamente otros agentes del Estado por delitos menos graves que podrían entrar también en la categoría del indulto”, aseguró Latorre, aunque no ejemplificó.

“Si eso genera paz social, reconciliación, que es el motivo humanitario de este proyecto de ley e insisto, una medida excepcional dado el momento constituyente que vive nuestro país, yo estoy abierto a esa discusión para que el proyecto siga avanzando en el Senado”, agregó.