Senadora Rincón por plebiscito de salida: "En la DC el apruebo y el rechazo son legítimos"

"La decisión del cierre de la Fundición Ventanas fue mal implementada y creo que eso no le hace bien al país. Una vez más, una decisión de Gobierno sin plan y sin estrategia", dijo Rincón.

La senadora Ximena Rincón, se refirió al plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre y se a la decisión del Gobierno de cerrar la fundición Ventanas ante los casos de intoxicación en Quinteros y Puchuncaví.

En entrevista con Mesa Central, la parlamentaria respaldó la decisión de los ex presidentes Ricardo Largos y Eduardo Frei de no participar en la presentación de la propuesta final de la nueva Constitución del próximo 4 de julio. Cabe recordar que la invitación se cursó el pasado viernes luego de que en primera instancia la mesa directiva de la Convención decidiera excluir del evento a los cuatro ex presidentes vivos del país.

Al respecto aseguró que “ hay que valorar la dignidad de los ex presidentes frente a lo que fue un insulto de la Convención . Toda esta discusión de no invitarlos primero es no entender que si hay algo que uno esperaría de un proceso como este, es que logre concitar la unidad de todas y de todos".

“Reconocer el rol de los ex presidentes de la República es importante y el proceso constituyente requiere lograr la unión de todo el país. Hay algunos que están empecinados en deconstruir la historia y echar abajo todo lo que hay atrás”, dijo.

Respecto a los propuesta del quorum de 4/7, aseguró que “la vamos a aprobar en el Congreso, y esperamos contar con respaldo, porque el gobierno requiere poder avanzar en su programa y no puede esperar a que eventualmente se apruebe el texto de la Convención”.

En este sentido añadió que “ tenemos que ponernos todos los escenarios y uno legítimo según el Presidente Boric es que se imponga el rechazo” .

“Si se impone el rechazo, tenemos que avanzar hacia los cambios que la ciudadanía quiere, y eso requiere tener quórums que sean abordables”, concluyó.

En la misma instancia habló sobre la preferencia para el plebiscito que tendrá su partido político, la Democracia Cristiana: "Deberíamos desplegarnos. Las dos posiciones son legítimas (apruebo y rechazo) y cada uno debe expresar por qué sí o no; cuáles son las miradas respecto de lo que se está ofreciendo al país".

Cierre de Ventanas: "Una decisión sin plan"

Por último, la senadora Rincón habló sobre la decisión del Presidente Gabriel Boric en conjunto con el directorio de Codelco, de anunciar el cierre de la Fundición Ventanas.

Al respecto comentó que "los planes son los que uno echa de menos: en lo ambiental hoy con Ventanas; en lo educacional producto de la pandemia; en lo constitucional sin una hoja clara respecto de lo que va a pasar".

"(La decisión) fue mal implementada y creo que eso no le hace bien al país. U na vez más, una decisión de Gobierno sin plan y sin estrategia ", dijo Rincón.