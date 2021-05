Senadora Provoste y propuesta del gobierno por mínimos comunes: “Siento que es un portazo”

La presidenta del Senado, que ha encabezado las conversaciones con el Ejecutivo, fue crítica con los anuncios del gobierno de este jueves, cuando los ministros de Estado se manifestaron abiertos a incrementar el IFE.

Como un “portazo” del gobierno, calificó la presidenta del Senado, Yasna Provoste, la respuesta del Ejecutivo a la propuesta de la oposición por la agenda de “mínimos comunes” que se está llevando a cabo entre los poderes el Estado. La representante del Congreso fue crítica con los dichos del gobierno y los acusó de no salir de la “lógica del regateo”.

“Yo siento que es un portazo. El gobierno hace una conferencia de prensa esta tarde para hacer una especie de declaración de intenciones y esa etapa ya pasó hace mucho rato. Creo que es un portazo a quienes creemos en el diálogo como búsqueda de soluciones para enfrentar esta crisis”, dijo Provoste en conversación con CNN Chile.

La presidenta del Senado hizo referencia al punto de prensa hecho por los ministros de la Segpres, Juan José Ossa, y Hacienda, Rodrigo Cerda, quienes anunciaron este jueves que incrementarán los recursos para entregar ayudas económicas a las familias chilenas, pero sin mayor detalle.

“Nosotros hemos hecho una propuesta seria, una propuesta clara y precisa. Hemos propuesto una renta básica universal con un monto de un 30 por ciento por sobre la línea de la pobreza. Nosotros queremos asegurar dignidad a las familias de Chile y esta intervención de parte de los ministros del gobierno del Presidente Piñera es un show mediático sobre las ayudas a las familias”, expresó la senadora.

“No presentan una sola cifra, ni un solo aproximado. No dan una sola fecha. Dicen ‘avanzaremos a un ingreso universal, vamos a incrementar el monto de los beneficios’, pero no dicen cuándo ni cuánto”, añadió.

La propuesta de la oposición plantea que se entregue, hasta septiembre, una renta básica de emergencia a todas las familias que estén en el Registro Social de Hogares (RSH). El monto de la renta se elevaría a 600 mil pesos para las familias de cuatro personas y serían $230 mil para una casa con una sola persona.

“Hemos dicho desde el primer momento que con las necesidades de las familias no es posible negocio alguno. No es negociable la necesidad de las familias, y hoy estamos frente a un gobierno que vuelve a la lógica que son puros titulares, letra chica, y eso no lo resiste más el país (…) Este gobierno está en una lógica del regateo. Yo le diría al gobierno que se deje de jugar con los chilenos y chilenas”, insistió Provoste.

Desde el gobierno habían dicho además que les preocupaba que en el Congreso se siguiera tramitando otros proyectos que han declarado inconstitucionales y que buscan generar más ingresos para el Estado, como el royalty minero y el impuesto a los “súper ricos”.

La senadora Provoste comentó que se reunirá la tarde de este jueves con el ministro Juan José Ossa, como lo hace cada semana por su rol como presidenta de la cámara alta, y le planteará su preocupación por la “poca claridad” en los dichos del Ejecutivo ante la propuesta opositora.