Sichel y eventual tercer retiro del 10%: "No me temblaría la mano un minuto en ir al TC"

En conversación con T13 Noche, el precandidato presidencial, Sebastián Sichel, se refirió a la discusión en el Congreso por el tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones de las AFP, calificando lo ocurrido en la Cámara de Diputados como "triste".

Al respecto, el ex ministro de Desarrollo Social indicó que "estamos destruyendo las pocas redes de protección social que tenemos, una es el sistema de pensiones. Me dio miedo cuando estos días algunos proponían también recurrir al seguro de cesantía", indicó.

"Yo entiendo perfecto a una persona que dice que necesita las lucas, la plata para sobrevivir, pero qué triste que en la política no demos mejores respuestas que decirle rásquese con sus propias uñas y saque su plata cuando tenemos crisis", agregó el ex presidente del Banco Estado.

Respecto a la posibilidad de que el Gobierno acuda al Tribunal Constitucional para frenar el proyecto, indicó "no me temblaría ni un minuto la mano en ir al TC" y que el presidente Sebastián Piñera "tiene que usar todas las atribuciones que le ha dado la Constitución para proteger lo que protegieron otros presidentes, como el presidente Allende y el presidente Frei, que el manejo del presupuesto de la República le corresponde al presidente".

Ayudas del Estado

Respecto a las ayudas entregadas por el gobierno, el precandidato indicó que "el problema de los bonos es que los estamos haciendo por goteo. Tenemos que dar certezas respecto a las transferencias que da el Estado".

Allí, añadió que si él fuese el jefe de Estado "habría dado un bono que tenga un período de tres meses y haberlo alargado por tres meses más si la pandemia se acercaba y eso le iba a dar tranquilidad a la clase media para no recurrir a su 10%".

"Falta coraje"

Sichel afirmó que "falta coraje" a la política "para decir cosas que a veces no son populares, pero son necesarias. De no bailar, voy a ser franco, al ritmo de lo que impone Pamela Jiles y este populismo de nueva era, que es lo más neoliberal que he visto".

El candidato presidencial aseguró que "por una vez deberíamos reconocer que la crisis no tiene una salida pronta y tenemos que brindar ayudas que se mantengan un tiempo más largo que lo que estamos haciendo, de manera de no entrar cada vez al Congreso a rediscutir y de manera de no incentivar esta política que busca soluciones destruyendo la red de protección social".