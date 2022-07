Siches por polémica en la Cámara: "Espero que más que hacer un punto político, acojan las disculpas"

La ministra del Interior se refirió a la polémica por su intervención ante la Cámara Baja en medio de la solicitud de extensión del Estado de Excepción y reiteró que "fue una frase desafortunada".

La ministra del Interior, Izkia Siches, se refirió a la controversia que se generó en las últimas horas por una frase que pronunció durante su intervención ante la Cámara de Diputadas y Diputados mientras solicitaba una nueva prórroga del Estado de Excepción en La Araucanía.

En este sentido, Siches había asegurado, en relación a la oposición, que "parece que a algunos se les olvidó, se pegaron en la cabeza o realmente pareciera que todo partió desde cero, pero hubieron cuatro años en donde, de 400 eventos de violencia, llegamos a más de 1.700. Entonces, claramente no nos fue muy bien".

Agencia Uno - Ministra Izkia Siches

Sus dichos generaron duras críticas desde la la otra vereda política, por lo que la propia Siches tuvo que pedir disculpas ante la Cámara Baja.

Luego de la sesión, en la que también se aprobó el Estado de Excepción por 121 votos a favor, Siches realizó un punto de prensa donde profundizó en sus dichos.

"Primero, agradecer el amplio respaldo que hemos tenido para la extensión de este Estado de Excepción Constitucional. Vamos ahora al trámite al Senado", comenzó la ministra.

Posteriormente, indicó que "obviamente esto estuvo cruzado con este incidente . Yo me retracté y solicité las disculpas. Quiero profundizar en lo que iba el tenor de mis palabras: estamos intentando trabajar con las bancadas transversales de La Araucanía, el Biobío, conversar también con la oposición para hacernos cargo de los temas de fondo, y a veces las discusiones sacan también un poco de ronchas y obviamente no es el tenor ni el ánimo".

"Yo como ministra espero poder construir los diálogos con todos los sectores y obviamente que este impasse no empañe el trabajo que estamos haciendo para poder enfrentar conflictos y problemas que no inician el 11 de marzo. Hay hartas administraciones que no han tenido buenos resultados", agregó.

Del mismo modo, sostuvo que "vamos a seguir trabajando con los distintos sectores y poniendo el foco en las personas. Creo que es el espíritu de nuestro gobierno es hacernos cargo de los problemas de fondo y, a veces, las discusiones no permiten fortalecer. Y obviamente siempre hay mejoras en las formas y espero que los parlamentarios, más que hacer un punto, acojan las disculpas y podamos seguir trabajando en lo que le importa a las personas".

"Reitero, fue una frase desafortunada que además se sacó un poco de contexto pero creo que no es el ánimo de nuestro gobierno ni mío como ministra", sentenció Siches.