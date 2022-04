Súper lunes: Hoy se votará quinto retiro y retiro alternativo del Gobierno

A partir de las 15:00 horas comenzará la sesión en la sala para que los parlamentarios expresen sus opiniones respecto a ambos proyectos.

Este lunes 18 de abril la Cámara de Diputados votará el proyecto y la propuesta alternativa planteada por el gobierno, que permitirían un retiro de fondos previsionales focalizado para el pago de deudas.

Jeannette Jara, ministra del Trabajo, se refirió al proyecto del quinto retiro del 10% de los fondos de pensiones, asegurando que “no es universal” debido a la cantidad de chilenos que ya no tienen dinero que sacar.

En entrevista con Mesa Central, la ministra comentó que "el retiro no es tan universal porque más de 4 millones de personas casi no tienen saldo en sus fondos previsionales. De hecho, 2 millones no tienen ni un peso que retirar".

Respecto a la propuesta presentada por el gobierno comentó que “busca hacerse cargo”, añadiendo que “cómo reconocemos que las familias requieren apoyo porque hay endeudamiento, pero, por otro lado, impedimos que este retiro alternativo, con este sentido de responsabilidad, no impacte en la inflación".

¿Qué necesitan los proyectos para ser aprobados?

Los proyectos requieren votaciones distintas para avanzar en la discusión en el Congreso.

En el caso del proyecto del quinto retiro, la iniciativa requiere 93 votos para ser aprobada,

Por su parte, el proyecto alternativo del gobierno necesita 78 votos para ser aprobado. Der ser así, avanzaría directamente al Senado.

A partir de las 15:00 horas comenzará la sesión en la sala para que los parlamentarios expresen sus opiniones respecto a ambos proyectos. Se espera que la jornada no se extienda a más de las 23:00 horas.