Teillier (PC) y comité político: "Que Apruebo Dignidad sea el eje no es excluyente" de otras fuerzas

El presidente del Partido Comunista señaló que espera que el comité del próximo gobierno esté conformado, esencialmente, por miembros de Apruebo Dignidad.

El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier (PC) se refirió al nombramiento del gabinete ministerial del Presidente electo, Gabriel Boric, que se realizará este viernes 21 de enero.

Una de las principales incógnitas sobre el próximo gabinete es la incorporación de fuerzas políticas distintas a Apruebo Dignidad en el equipo de gobierno, como independientes y militantes de partidos de la ex Concertación, los que incluso podrían llegar al comité político de Boric.

Lee También > El trasfondo del rechazo de Boric a prorrogar el Estado de Excepción en La Araucanía

Respecto a este punto, Teillier afirmó que "vamos a esperar hasta mañana que seguramente él va a hacer todos los anuncios pertinentes. Hemos tomado la decisión de conversar con todos los otros partidos, incluso con la derecha. Lo que nos interesa es que se cumpla el programa".

Consultado sobre la conformación del comité político, el timonel del PC sostuvo que "en el comité, esencialmente, va a estar Apruebo Dignidad, me imagino. Pero eso no es excluyente. El hecho que Apruebo Dignidad sea el eje, no es excluyente ".

Si bien desde el equipo de Boric se ha mantenido total hermetismo sobre los próximos ministros y subsecretarios, ha transcendido que se podrían incorporar independientes y miembros del Partido Socialista al comité político.