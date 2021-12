Undurraga (Evópoli) y posible pacto con Republicanos: "No quiero ser socio de ese tipo de personas"

Respecto al triunfo en la segunda vuelta de Gabriel Boric, el diputado además afirmó que "hay que tomar nota" del "camión que nos pasó por encima con un millón de votos de diferencia"

El diputado Evópoli, Francisco Undurraga, se refirió al futuro de Chile Podemos Más, luego de la derrota de José Antonio Kast frente al Presidente electo Gabriel Boric.

En conversación con Radio Sonar, el vicepresidente de la colectividad señaló que lo que viene ahora para la centro derecha es "una reflexión interna, señalar qué pretende cada uno de los partidos para adelante y qué quieren ofrecerle a la ciudadanía".

Respecto al triunfo de Boric, afirmó que "este camión que nos pasó por encima con un millón de votos de diferencia -y muy bien que así haya sido porque Gabriel Boric fue capaz de conectar con la ciudadanía, invitar a gente que no estaba participando en la política, a pronunciarse a través del voto- es algo que nosotros tenemos que tomar nota".

Consultado sobre una eventual alianza de Chile Podemos Más con el Partido Republicano de Kast, Undurraga afirmó que “yo creo que el Partido Republicano es un proyecto distinto. Es un proyecto que para mí en lo personal no tiene muchos puntos en común, sobre todo en las materias de desarrollo valórico del ser humano y de cómo entendemos la libertad".

"Y desde ese punto de vista, yo no me siento cómodo en una sociedad con Republicanos. Y el espectáculo que ha dado republicanos durante toda la campaña con algunos de sus miembros la verdad es que no quiero ser socio de ese tipo de personas”, sentenció.