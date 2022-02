Vallejo critica al Gobierno por IFE Laboral: "No pueden seguir gobernando posterior al 11 de marzo"

La futura vocera del gobierno del Presidente electo Gabriel Boric, cuestionó la decisión del Mandatario Sebastián Piñera, de extender hasta junio de este año, el Ingreso Familiar de Emergencia Laboral. En esa línea ya se había pronunciado el próximo ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien pidió al Gobierno no comprometer recursos futuros.

La futura vocera Camila Vallejo del próximo gobierno de Gabriel Boric, se refirió al anuncio realizado este martes por el Presidente Sebastián Piñera, que informó que el Ingreso Familiar de Emergencia Laboral se extenderá por tres meses.

La próxima ministra y miembro del Comité Político del futuro Gobierno, respaldó los dichos del futuro ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien minutos antes había criticado la decisión del Gobierno y había solicitado no comprometer recursos futuros.

"Lo conversamos en el Comité Político y en ese sentido nuestro ministro de Hacienda, Mario Marcel tiene nuestro total respaldo en manifestar su molestia", comenzó señalando Vallejo.

En esa línea, sostuvo que "nuevamente, el Gobierno saliente pretende incidir en elementos financieros del próximo gobierno. Hemos reiterado que este gobierno tiene mandato hasta el 11 de marzo pero no puede seguir pretendiendo gobernar posterior al 11 de marzo ".

"Esto no tiene que ver con la política en particular, sino en que se sigue queriendo pretenderse como nombre, que su mandato exceda lo que es el 11 de marzo. Se le ha solicitado a través del ministro de Hacienda, Mario Marcel, que esto no se vuelva a repetir. Que al menos se puedan avisar con anticipación", añadió la vocera del Presidente Gabriel Boric.

Los dichos de Camila Vallejo se dan luego de que el ministro de Hacienda designado para dirigir las finanzas del país desde el 11 de marzo, Mario Marcel, reconociera que "fue complejo el tener la noticia de una medida importante que adoptó el gobierno como ha sido la extensión del IFE Laboral y del Subsidio Protege, que compromete recursos públicos con medidas dentro del periodo del próximo gobierno sin haber tenido información al respecto".

Marcel agregó que "le hemos solicitado al ministro que, en los días que quedan, en lo posible no se adopten medidas nuevas que comprometan recursos públicos, o que si tienen que ocurrir se nos pueda informar oportunamente".

Este martes, el Presidente Piñera dio a conocer la extensión del IFE Laboral y del Subsidio Protege por tres meses. Lo anterior, como incentivo para que los trabajadores se empleen formalmente, otorgándoles directamente un subsidio de hasta $250 mil mensual por la nueva relación laboral que se inicia, principalmente, en las mujeres, jóvenes entre 18 y 24 años, hombres mayores de 55 años, personas con discapacidad, y asignatarios de pensión de invalidez.