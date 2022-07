Ximena Rincón acusa "hackeo" tras polémicos tuits en su cuenta

La senadora (DC) está en el foco de la polémica tras anunciar que votará rechazo, a pesar de la postura de su partido, que irá por la moción del apruebo.

La senadora Ximena Rincón (DC) fue la protagonista de una polémica situación luego de que acusara un "hackeo" en su cuenta de Twitter tras una serie de extrañas publicaciones.

La parlamentaria, que generó diversas reacciones tras respaldar la opción del Rechazo para el plebiscito de salida a pesar de que su conglomerado apoye la moción de Apruebo, señaló que “hackearon mi cuenta. Estamos cambiando claves“.

“Tu en tu vida no aprendes a perder sino aprendes a luchar por lo que crees. Por un país mejor. Por la República que te ha permitido lograr lo que has logrado. Y no cesarás en ese esfuerzo. Eso me manda un amigo. A raíz de la declaración del pololo de una… continúa… (sic)“, indicó uno de los tuits señalados.

“Alcaldesa q trabaja… en la Muni y tiene un kiosko en la misma muni y un medio digital en que solo difama al que no está con su polola!!!“, agregó en otra publicación.

Tras la viralización de los tuits, la senadora utilizó la misma cuenta para afirmar que "hackearon mi cuenta. Estamos cambiando claves".