El insólito motivo por el que Lionel Messi bloqueó a una seguidora argentina en Instagram

Una joven argentina contó, en un programa de televisión, que el astro argentino Lionel Messi la habría bloqueado en la red social Instagram. La mujer que participaba del show "¿Quién quiere ser millonario?" del país trasandino, explicó el insólito motivo que habría tenido el hombre del Barcelona.

María Celeste, quien estaba participando del programa que emite Telefe en Argentina, habló de la breve conexión que tuvo con Messi, por medio de las redes sociales. “Es una historia triste”, partió diciendo.

La cordobesa explicó que cuando jugaba por un equipo de hockey, hace aproximadamente dos años, subió una historia a Instagram juntos a sus compañeras y etiquetó al capitán de la selección argentina en la fotografía. “A la hora me fijé y me apareció como que me había visto lo que había subido. Yo dije 'no puede ser'”, contó la joven.

Tras su incredulidad, María Celeste relató que volvió a intentarlo en un próximo partido y volvió a suceder lo mismo, por lo que repitió el compartir fotografías etiquetando a Messi en cinco o seis ocasiones. “Yo pensaba '¿qué pasa que justo a mí, teniendo tantos millones de seguidores, me ve la historia?'”, dijo.

Sin embargo, el cuento de hadas para la mujer llegó hasta ahí. “Un día lo quise arrobar y no me aparecía para arrobarlo. Me bloqueó", concluyó y agregó: “Eran fotos de antes del partido, el escudo del club o un 'te amamos', nunca fue nada desubicado".