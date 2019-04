[FOTO] María Elena Swett muestra los efectos de la psoriasis en su cuerpo

La actriz chilena María Elena Swett compartió junto a sus seguidores de redes sociales los efectos que provoca en la piel la psoriasis que padece desde los 17 años.

Swett, quien recientemente cumplió 40 años, subió a Instagram la fotografía que muestra su cuello y rostro afectado por lesiones . “Inspiración. #psoriasispatient”, escribió en la publicación.

Según había comentado la artista a Revista Cosas, Swett "somatiza todo lo que le pasa a través de la psoriasis". "Mi cuerpo hace ese trabajo sin que yo me dé cuenta. La lata es que no puedo hacer nada para detenerlo. Esto empezó a los 17 años y desde entonces lo he probado todo: cápsulas de luz, cremas, y nada me ha funcionado", comentó en esa oportunidad.

¿QUÉ ES LA PSORIASIS?

La psoriasis es considerada una enfermedad inflamatoria de carácter crónico y se caracteriza por la aparición de lesiones con descamación y eritema por toda la superficie corporal.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la psoriasis afecta al menos a 100 millones de personas en todo el mundo, según un informe realizado por la institución en 2016.