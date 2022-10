Mayte Rodríguez reveló que quiere volver a ser madre: "Quiero darle hermanos a Galo"

"Quiero también, ojalá, vivir la experiencia de tener una niñita. Pero estoy enamorada de mi hombre, no lo cambio por nada", indicó la actriz en "Todo por ti, con Cecilia Bolocco".

La noche de este domingo se estrenó el nuevo programa de conversación de Canal 13, "Todo por ti, con Cecilia Bolocco", en el que famosos homenajean a sus madres o personas clave a lo largo de su vida.

El primer episodio tuvo como invitadas a Mayte Rodríguez y a su madre, Carolina Arregui.

En enero de este año, Mayte Rodríguez se convirtió en madre por primera vez de su hijo Galo. En conversación con Cecilia Bolocco, la actriz reveló que quiere volver a ser mamá de una niña en el futuro .

Todo comenzó cuando fue consultada sobre cómo conoció a su pareja y padre de su hijo, el empresario Camilo Figueroa.

"Lo conocí por el restorán. Él es empresario gastronómico. Cuando abrió el restorán me lo presentó una amiga. Ni nos miramos, nada. Fue un 'hola, hola, chao, chao'", contó.

"Después, en la primera pandemia, en Maitencillo no estaba la regla de no poder salir a la calle, ahí me lo topé. Él estaba regando las plantas de afuera del restorán. 'Oye, ojalá si un día nos vemos'. Nos volvimos a topar en otra ocasión y ahí enganchamos", agregó.

"Yo igual encontré que este es un cabro misterioso porque es muy callado, tímido. Entonces me saltó la duda de querer conocerlo un poco más. Creo que al final fui un poco más yo que él", indicó.

A la actriz le preguntaron qué fue lo que la enamoró de él, a lo que respondió que "es buena persona, muy linda persona. Al conocerlo me di cuenta de que tenemos valores e historias de infancia muy conocidas".

"Alguien que me acepte como soy, con todo lo que vengo, con lo bueno, con lo malo, y que en base a eso uno vaya cambiando con lo que uno quiere, no porque tenga, que es algo muy importante para mí. Acompañarse con el otro", afirmó.

Mayte Rodríguez habló sobre sus ganas de volver a ser madre

Finalmente, la intérprete fue consultada sobre si desea tener más hijos, a lo que contestó: "Sí, yo quiero darle hermanos a Galo como también me los dieron a mí".