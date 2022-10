Actriz de "Little Miss Sunshine" fue víctima de violencia por años: "Me sentía fea y odiada"

Abigail Breslin, que ahora tiene 26 años, contó en sus redes sociales que estuvo dos años dentro de una relación abusiva.

La actriz Abigail Breslin, conocida por la película "Little Miss Sunshine" (Pequeña Miss Sunshine), quiso concientizar sobre la violencia doméstica en el marco del mes que conmemora esta causa y lo hizo relatando su propia experiencia.

La protagonista de la famosa cinta, que ahora tiene 26 años, ha compartido una serie de mensajes públicos sobre su dura experiencia abusiva que duró casi dos años.

"Como superviviente de VD (Violencia Doméstica), me siento inclinada a escribir un poco sobre mi historia. Estuve en una relación muy abusiva durante casi dos años. Todo empezó perfecto, estaba tan enamorada. Por desgracia, mi maltratador se aprovechó de mi inocencia e ingenuidad y la relación se fue volviendo violenta", reveló Abigail en su cuenta de Instagram.

AFP - Abigail Breslin los premios EMA 2021

"Me golpeaba constantemente, me encerraba en habitaciones y me obligaba a fingir que todo estaba bien y normal mientras lidiaba con heridas graves... heridas que la mayoría de la gente ni veía", continuó relatando.

"Yo utilizaba corrector y bases con muy buena cobertura para esconder y ocultar todos los moretones, porque de alguna manera, aún me importaba esta persona. Las lesiones físicas también iban acompañadas de duro abuso verbal, insultos y palabras despectivas", siguió contando.

"Me sentía tan poco digna del amor de nadie. Me sentía fea y odiada. Sentía que merecía menos que basura. Tenía la certeza de que tenía que haber algo inevitablemente MALO en MÍ", expresó.

Y agregó: "Pensaba que yo era una puta, un problema, una estúpida, inútil, ridícula, extremadamente sensible, poco razonable y que no merecía amor. Esos 2 años me sentí más sola que en toda mi vida".

Sin embargo, dejó algo de esperanza en sus palabras: "Estoy más que agradecida de mi familia y amigos que tuvieron un papel clave e incalculable en ayudarme a salir de esa horrible situación. Siempre estaré en deuda con la gente más cercana por no solo ayudarme, sino CREERME".

Breslin afirmó que ahora está en un lugar "maravilloso y sano" y que es feliz con su novio, Ira Kunyansky, pero que aún está en un proceso de sanación.

"Espero que compartir un poco de mi historia al menos ayude a alguna gente a sentirse menos sola", apuntó, y sostuvo que se puede salir de una relación así aunque de miedo y parezca imposible.

Abigail, por el papel de "Little Miss Sunshine" estuvo incluso nominada a un Oscar, pero también ha participado en otros conocidos proyectos como 'Scream Queens' y 'Zombieland 2: Tiro de gracia'. La actriz ahora volverá al cine con 'Slayers', un slasher de terror y sobrenatural.