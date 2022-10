Hermana y amigos de Amaia Montero explican sus preocupantes fotos: "Es delicado, un mal momento"

La cantante hizo saltar las alarmas en las redes sociales después de compartir una imagen, en la que se la ve visiblemente demacrada.

La exvocalista de La Oreja de Van Gogh publicó el pasado viernes una 'selfie' en la que apenas se la reconoce con un rostro en el que se aprecia un gran deterioro físico.

Si bien el post no contaba con ningún título, sus seguidores en cosa de minutos mostraron su preocupación y le dejaron una serie de comentarios.

Minutos más tarde, Montero volvió a usar su perfil de Instagram para subir exactamente la misma foto en blanco y negro, y aunque en esta ocasión tampoco la acompañó con un texto, poco después de publicar la instantánea, se comentó a sí misma: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido de que me sirve la vida?".

En las fotos, la artista aparece despeinada, con un semblante bastante triste e incluso la mirada perdida, lo que difiere bastante de la última que subió horas antes sus stories: una escena de uno de sus videoclips.

El revuelo que se generó con las imágenes dio vuelta el mundo y muchos se han preguntando qué es lo que le ocurre realmente a la cantante.

Si bien no hay certeza alguna sobre su actual estado, el programa español 'Fiesta' se puso en contacto con el entorno de la ex vocalista de La Oreja de Van Gogh, consignó el sitio 20 minutos.

AFP - BTS en los Grammy 2022 Lee También > Integrantes de BTS anuncian que harán el servicio militar: Tomarán una pausa hasta el 2025

"Nadie está banalizando nada, no forma parte de ninguna campaña promocional ni de marketing", aclaró Aurelio Manzano, quien forma parte de su círculo profesional, sobre las diferentes teorías que circulaban sobre las publicaciones de Amaia.

Otra persona cercana a la artista dijo al programa: "Mucha precaución, porque estamos con un tema delicado de salud. Un mal momento".

En el mencionado programa de Telecinco, su director musical aseguró que no sabe nada de ella, aunque sí tiene una llamada suya de madrugada que no pudo responder. "Le hackearon la cuenta. No lo hizo ella", señaló.

Por su parte, la hermana de la artista entregó declaraciones al programa Espejo Público y afirmó que cree que quien debe pronunciarse sobre lo ocurrido es la propia Amaia. Asimismo, declaró que la intérprete "no está pasando por su mejor momento", recogió Antena 3.