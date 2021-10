Adam Levine respondió a su polémica reacción luego que una fan lo agarrara en un concierto

Frente a la ola de críticas que recibió el cantante por su reacción, la cual para muchos fue de desagrado y desprecio, salió a aclarar la situación a través de sus stories de Instagram.

Adam Levine continúa en el ojo del huracán, luego que se viralizara un video donde se le ve reaccionar de mala forma cuando una fan intenta abrazarlo en el escenario durante un show del evento 'We Can Survive' en el Hollywood Bowl, el pasado 23 de octubre.

El concierto transcurría en total normalidad hasta que una fanática que subió al escenario rompió con todos los protocolos y asustó al líder y vocalista de Maroon 5.

Fue un usuario en TikTok el que capturó el momento que se hizo viral. En él se ve cuando Levine fue abrazado mientras cantaba el tema 'Sunday Morning'.

Frente a la ola de críticas que recibió el cantante por su reacción, la cual para muchos fue de desagrado y desprecio , salió a aclarar la situación a través de sus stories de Instagram.

"Hola a todos. Solo quiero referirme al incidente en Hollywood Bowl cuando una fan subió al escenario. Yo siempre he sido alguien que ama, respeta y adora a nuestros fanáticos", comenzó diciendo el artista.

"Sin nuestros fans no tendríamos un trabajo, digo eso todo el tiempo a nuestros fanáticos. Pensar que alguien creería que yo pensaba que nuestros fanáticos estaban por debajo de nosotros o son menos que nosotros me revuelve el estómago. Eso no es lo que soy. Ese no es quien he sido", continuó.

Tras esto, Levine expresó que su reacción fue de shock y no pretendía ser maliciosa.

"Solo necesito que sepan que estaba realmente sorprendido. Y a veces, cuando estás asustado...tienes que sacudirte y seguir adelante porque estoy haciendo mi trabajo allí. Es de lo que me enorgullezco", manifestó.

Finalmente dijo: "Necesito que sepan que siente mi corazón, y mi corazón es esa conexión que existe entre la banda que actúa en el escenario y los fans. Espero que todos podamos entender eso".