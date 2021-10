"Se fue desgastando": Adriano Castillo reveló que terminó con Beatriz Alegret tras 30 años juntos

El actor, que dio vida al "compadre Moncho" en Los Venegas, estuvo de invitado en "Los 5 Mandamientos", donde contó detalles del quiebre.

En un nuevo capítulo de "Los 5 Mandamientos", Martín Cárcamo tuvo de invitados a Alberto Castillo y Adriano Castillo, dos reconocidos actores nacionales que fueron parte de una de las grandes series nacionales de nuestro país, "Los Venegas".

En la instancia, ambos se refirieron sobre anécdotas de esa época, la vida familiar, también profesional y amorosa.

En este último punto, Adriano Castillo, conocido como el "compadre Moncho" , se sinceró y reveló que terminó su relación de 30 años con la actriz argentina, Beatriz Alegret.

"Mi estado actual es que estamos separados con Beatriz. Nosotros terminamos nuestra relación hace algunos meses. No porque peleáramos o discutiéramos mucho, sino que de repente la relación se fue desgastando con los años y llegamos un día a conversar y decidimos terminar la relación", explicó.

Instagram Lee También > Wanda Nara le respondió a la China Suárez con fuerte insulto: "De mi familia me encargo yo"

Sin embargo, afirmó que quedaron en buenos términos. "Tenemos muchas historias juntos. Nos hemos apoyado", declaró.

Y añadió: "Beatriz es una tremenda mujer, me ha soportado, me ha ayudado, me ha cuidado. Yo lo único que tengo son agradecimientos para ella".