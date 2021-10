Wanda Nara le respondió a la China Suárez con fuerte insulto: "De mi familia me encargo yo"

La réplica repercutió fuerte en el ánimo de Suárez, quien tomó la drástica decisión de dejar de seguirla en Instagram.

Pasan los días y continúa la guerra mediática entre Eugenia 'China' Suárez y Wanda Nara con Mauro Icardi, luego de que la primera fuera sindicada como la culpable del quiebre amoroso de la famosa pareja.

La tarde del miércoles, la actriz decidió romper el silencio a través de una serie de Instagram Stories, indicado que "lo que sucedió es una situación que yo no comencé, no alenté y no provoqué".

Y añadió: "Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre sus palabras: que estaban separados o separándose y que no había conflictos. Siento que esta situación es un Deja Vu infernal a pagar con mi reputación cuestinones que son del dominio personal de cualquier mujer".

Tras estas declaraciones, la furiosa respuesta de la empresaria no se hizo esperar.

Nara ocupó también su cuenta de Instagram para contestarle a la ex de Benjamín Vicuña. En las stories compartió un collage de fotos familiares donde aparecía con Mauro y escribió: "De mi familia me encargo yo, de las putitas la vida misma. Fotos de los últimos tres meses que fueron publicadas".

La réplica repercutió fuerte en el ánimo de Suárez, quien tomó la drástica decisión de dejar de seguirla en Instagram.

Por otra parte, en las últimas horas, Mauro Icardi ha intentado mostrar que estaba reconciliado con la madre de sus hijas. Pero nada de eso es real. Entre lágrimas, la empresaria le envió un audio a Yanina Latorre (periodista del programa Los Ángeles de la Mañana) en el que expresó que se encuentra viviendo un infierno.