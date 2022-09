All Out 2022: Cartelera, horario y dónde ver el PPV de AEW

La compañía presidida por Tony Kahn contará con el cartel más extenso de la historia de sus eventos, con 14 luchas confirmadas.

Este domingo 4 de septiembre se realizará el tercer "Pay per view" de la compañía de lucha libre All Elite Wrestling (AEW), en lo que será la mayor cantidad histórica de combates en un evento de la empresa.

Serán 14 el total de luchas que disputarán las figuras del roster de AEW, con algunas titulares por campeonatos y otras que culminarán rivalidades.

WWE - Clash at the Castle: horario y cartelera PPV Lee También > Clash at the Castle: Cartelera, horario y dónde ver el PPV de la WWE en Europa

Entre las más destacadas se encuentra la lucha entre el campeón mundial de AEW, Jon Moxley, contra CM Punk. Además, habrá un flamante ganador de los debutantes campeonatos de tríos, que saldrá entre Dark Order + Hangman Page o The Young Bucks + Kenny Omega.

Otro de los duelos destacados será el combate entre Bryan Danielson y Chris Jericho.

Cartelera de All Out 2022

PRE-SHOW



CAMPEONATO DEL ATLÁNTICO AEW: PAC (c) vs. Kip Sabian

CAMPEONATO FTW: Hook (c) vs. Angelo Parker

Eddie Kingston vs. Tomohiro Ishii

CARTELERA ESTELAR



CAMPEONATO MUNDIAL AEW: Jon Moxley (c) vs. CM Punk

CAMPEONATO MUNDIAL FEMENIL AEW INTERINO: Toni Storm vs. Britt Baker vs. Jamie Hayter vs. Hikaru Shida

CAMPEONATO MUNDIAL DE PAREJAS AEW: Swerve In Our Glory (c) vs. The Acclaimed

CAMPEONATO TBS: Jade Cargill (c) vs. Athena

The Pinnacle (Wardlow y FTR) vs. Jay Lethal y Motor City Machine Guns

Bryan Danielson vs. Chris Jericho

Jungle Boy vs. Christian Cage

Ricky Starks vs. Powerhouse Hobbs

TORNEO POR EL CAMPEONATO MUNDIAL DE TRÍOS AEW, final: The Elite (Kenny Omega y The Young Bucks) vs. The Dark Order

CASINO LADDER MATCH POR UNA OPORTUNIDAD AL CAMPEONATO MUNDIAL AEW: Claudio Castagnoli vs. Wheeler Yuta vs. Penta el Zero M vs. Rey Fénix vs. Andrade vs. Rush vs. participante por determinar

Sting, Darby Allin y Miro vs. The House of Black (Malakai Black, Brody King y Buddy Matthews)

Horario y dónde ver All Out 2022

Horario: 21 horas (una hora antes se podrá ver el pre show en el canal de YouTube de AEW)

Transmite: FITE TV