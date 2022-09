Clash at the Castle: Revisa los resultados del PPV de la WWE en Europa

El evento celebrado en Gales contó con más de 62 mil fanáticos en las galerías.

La World Wrestling Entertainment (WWE) volvió al Reino Unido con un gran evento luego de 30 años: Clash at the Castle.

El anunciado "Pay per view" contaba con una cartelera llena de figuras mundiales, lo que levantó la emoción de los más de 62 mil fanáticos que colmaron el Millenium Stadium de Cardiff.

Tres campeonatos se defendieron en el evento: el título Intercontinental de Gunther, el campeonato femenino de Smack Down de Liv Morgan y el Campeonato Universal unificado de WWE, de Roman Reigns.

Resultados de Clash at the Castle 2022

Bayley, Iyo Sky y Dakota Kai derrotaron a Bianca Belair, Asuka y Alexa Bliss.

Gunther (c) derrotó a Sheamus y sigue siendo el Campeón Intercontinental.

Liv Morgan (c) derrotó a Shayna Baszler y sigue siendo la Campeona femenina de Smackdown.

Edge y Rey Mysterio derrotaron a The Judgment Day (Finn Balor y Damien Priest). Dominik Mysterio golpeó a Edge y su padre tras la victoria.

Seth "Freakin'" Rollins derrotó a Matt Riddle.

Roman Reigns (c) venció a Drew McIntyre y sigue siendo el Campeón universal indiscutido de WWE. Austin Theory intentó canjear su maletín de "Money in the Bank" durante el combate, pero boxeador profesional, Tyson Fury, lo noqueó antes de hacerse efectivo. Solo Sikoa, de NXT y primo de Roman Reigns, lo ayudó a retener su campeonato.