Anciana de 79 años fue sentenciada a la cárcel por alimentar a gatos callejeros

Una anciana de 79 años fue sentenciada a ir la cárcel por alimentar a gatos callejeros fuera de su casa en Ohio, Estados Unidos.

Según consignó el medio People, la mujer, llamada Nancy Segula, había estado alimentando a los gatos callejeros locales desde hace más de tres años, causando gran molestia entre sus vecinos.

Ahora, luego de tres años de advertencias, citaciones, y quejas, la mujer está enfrentado real tiempo en prisión por este hábito.

Según Nancy, todo empezó luego de que comenzara a cuidar los gatos que un vecino había abandonado:

"Solía tener un vecino que tenía un par de gatos, y cuando se mudó los dejó abandonados. Siempre los alimenté y cuidé porque estaba preocupada por ellos y soy una 'cat lover'. Una vez que mis vecinos se molestaron, comenzaron a llamar al guardián de animales del sector".

Luego esto se intensificó y aumentó considerablemente la cantidad de gatos de los que se hacía cargo. Ante esto, Nancy explicó que los gatos le habían ayudado a llevar el luto tras la muerte de su esposo: ​“Extraño a mis propios gatos, ellos murieron, mi esposo murió, estoy sola. Así que los gatos cachorros de afuera me ayudan", dijo.

El hija de Nancy, Dave Pawlowski ha argumentado que el castigo hacia su madre es demasiado duro: "No pude creer lo que mi mamá me estaba diciendo. Ella consiguió 10 días en la prisión. No pude creerlo".

Además agregó: "Estoy seguro de que las personas escuchan las cosas que pasan al interior de la cárcel. ¿Y ellos van a dejar que mi madre de 79 años esté ahí?".

Segula espera a servir tiempo tras las rejas a partir del domingo 11 de agosto de este año, donde se encontrará encerrada por 10 días.