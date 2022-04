Andrea Hoffmann es la nueva eliminada de "Aquí se baila": reveló que bailó con una órtesis

Al duelo final llegaron Faloon Larraguibel, quien en 45 segundos bailó “Toxic” de Britney Spears; y luego Andrea, quien bailó 45 segundos de “María”, de Ricky Martin.

La noche del jueves, Canal 13 emitió un nuevo capítulo de "Aquí se Baila", donde se presentaron cinco parejas sobre el escenario, los que fueron evaluados por el jurado compuesto por Neilas Katinas, Francisca García-Huidobro y Karen Connolly.

Luego que todas los participantes mostraran sus coreografías, se revelaron las notas secretas por parte de Neilas , que fueron: un 9 para Xiomara Herrera y Pancho Solar, repitiendo así los 29 puntos que tuvieron en su presentación pasada, un 7 para Camila Andrade, un 7 para Felipe Contreras, un 6 para Andrea Hoffmann y un 7 para Faloon Larraguibel.

Con esto, las dos últimas quedaron seleccionadas para enfrentarse en la 'Batalla Final' para escoger a la próxima eliminada del programa. En sus 45 segundos en solitario, Faloon bailó “Toxic” de Britney Spears. Posteriormente, Andrea bailó 45 segundos de “María”, de Ricky Martin.

Tras las presentaciones, la presidenta del jurado, Karen Connolly, señaló que, de manera no unánime, la nueva eliminada era Andrea Hoffmann.

"Quizás nos faltó un poco de gasolina, pero contentos porque pude compartir con mi amigo a quien quiero mucho y le agradezco todo el apoyo que me dio", comenzó diciendo Andrea tras las decisión del jurado.

Y añadió: "Yo creo que el jurado es súper preciso, tiene razón, y le agradezco todos los consejos, porque lo que me dijo la Fran hoy puede ser muy cierto, me falta creerme un poco más el cuento".

Competir con una órtesis

Previo a todo el proceso de eliminación, Andrea Hoffmann hizo una importante revelación tras ser consultada por el animador Sergio Lagos sobre la noticia que ya estaba circulando en varias partes.

Andrea confirmó que baila con una órtesis adherida a la rodilla , y que hasta ahora pasó desapercibida en el programa. "Quisimos guardarlo lo más posible en secreto, porque antes de estrenar el primer capítulo se me cortó nuevamente el ligamento cruzado", declaró.

"Fui bien responsable, como no fue tan traumático no hubo tanta inflamación ni dolor. El doctor me mandó donde un señor que hace órtesis, que no es una prótesis, y esto cumple la función de ligamento, que contiene la rodilla (…) con esto estoy perfecta", dijo la ahora ex participante del programa.

Por su parte, su bailarín, Mauro Mora explicó que lo guardaron en secreto porque no querían ser evaluados diferente al resto de los participantes, declaración que los hizo merecedores de un gran aplauso de todos en el estudio: "Ley pareja para todos", concluyó.