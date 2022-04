“Te llevaste toda la plata”: El divertido mensaje de despedida de Fran a Pamela Díaz

La modelo anunció este jueves que no continuará en el programa de baile productor de una lesión. "Encuentro que nada que ver que no haya premio para la final", bromeó en su despedida.

En la segunda semana de competencia de la nueva edición de "Aquí se baila, Talento vs Fama", Pamela Díaz anunció que no continuará en el programa debido a una lesión.

La conductora de TV reveló que se torció el cuello en un lift que realizó durante un ensayo y que hasta ahora no se ha recuperado del todo.

"Lo he pasado increíble, creo que me superé mucho comparado con la vez pasada, pero no me dio”, fueron las palabras con las que contó sobre su renuncia.

Canal 13 Lee También > Participante de "Aquí se baila" anunció fecha de su matrimonio

"En lo formal quiero agradecerle primero a mi súper bailarín el Mati que es un seco, a la Rosita y Andrés que estuvo trabajando con nosotros. Al equipazo que tienen, a todos los chiquillos que están obviamente con nosotros", agradeció la influencer.

A modo de broma, la modelo manifestó que "encuentro que nada que ver que no haya premio para la final", a lo que Francisca García-Huidobro le contestó "te llevaste toda la plata . Mira, había un premio que se gastó en tu brevísima participación en esta temporada".

Entre risas, la jurado reveló que esto era una broma y le deseó la mejor de las suertes para el futuro.

Pamela contó que tiene ganas de volver a participar en un programa de baile. "La vuelta va a ser cuando hagan la tercera temporada", manifestó.