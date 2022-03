Angélica Castro tras baleo a su hija Laura: "Esto fue un intento de homicidio frustrado"

La joven de 17 años debió ser operada de urgencia, sin embargo ya se encuentra fuera de riesgo vital.

Uno de los días más difíciles de su vida vivieron el pasado jueves el actor chileno Cristián de La Fuente y Angélica Castro, luego de vivir una encerrona en lo Barnechea y donde su hija resultó baleada en ambas piernas.

La joven de 17 años debió ser operada de urgencia, sin embargo ya se encuentra fuera de riesgo vital . Sus padres visiblemente afectados han agradecido las muestras de cariño a través de redes sociales y tambiñén por televisión.

De hecho, Castro esta mañana se refirió a los hechos en "Tu Día", donde relató en detalle cómo sucedieron los hechos y su reflexión tras el "intento de homicidio" del que fue víctima su hija.

"No sólo fue una bala en la pierna, porque la bala tuvo una trayectoria y le hizo daño en las dos. Ahora viene un proceso de rehabilitación que sin duda va a tomar un tiempo, para que ella vuelva a tener una vida normal, a correr como una niña de su edad", dijo la comunicadora.

"Aquí no estamos hablando de ladrones, estamos hablando de asesinos. Aquí la única diferencia que hay en este caso es como lo estamos llamando, porque la persona disparó el gatillo, fue un intento de homicidio frustrado", sentenció y agregó: "Disparar a quemarropa a distancia con una niña vestida e escolar es algo q no puedo entender".

Sobre el hecho delictual en sí, Angélica dijo que "lo que hay que entender es que esto no es una bala loca (...) no son casos, no son miles de casos, son vidas, son seres humanos, son familias que tienen un impacto físico y psicológico de por vida, que los llena de terror, de miedo, de no poder vida libremente en nuestro país que tanto amamos".

En relación a lo que viene para ellos, indicó que "yo estoy con Laura ahora, estoy súper abocada a eso y siempre haciendo una oración para ella, esta semana va a ser fundamental para ella, hay que moverla de a poco y la parte psicológica también es importante".

Por lo mismo, aclaró que no pretenden abandonar Chile tras el hecho delictual. "El que abandona es el que el hizo algo, el abandonar es de cobardes y si algo no somos nosotros, es cobardes. Vamos a seguir con esto hasta llegar a las personas que estuvieron detrás de esto", cerró.

Recordemos que Laura de la Fuente estaba llegando a su domicilio en el condominio Club de Golf Lomas de La Dehesa junto a su padre, cuando dos individuos los intimidaron con un arma de fuego.

Al percatarse de esto, Cristián realizó una maniobra para eludir el asalto, pero en ese momento uno de los ocupantes de la moto disparó su arma .