Arjona cantó en metro de New York y nadie lo reconoció: "Mentiría diciendo que me fue bien"

"Una señora mexicana que me dijo que era el imitador de Arjona pero que yo era demasiado alto", contó el cantante en su cuenta de Instagram.

El cantante guatemalteco Ricardo Arjona no lo pasó muy bien tras decidir cantar en el metro de New York en Estados Unidos, dado que ninguno de los pasajeros lo reconoció.

El interprete de "Fuiste tú" compartió en su cuenta de Instagram dos videos, en blanco y negro, donde interpretó algunas canciones con su guitarra.

Durante su interpretación ninguna persona reconoció al cantante e incluso una mujer dijo que era un imitador de Arjona porque era demasiado alto.

"Mentiría diciendo que me fue bien cantando en el metro de New York. Lo mejor que me pasó fue una señora Mexicana que me dijo que era el imitador de Arjona pero que yo era demasiado alto, que el verdadero Arjona era muy chaparrito", señaló el cantante en la publicación que suma más 190 mil me gusta.