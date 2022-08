El arzobispo de Puerto Rico que es fan de Bad Bunny: "Impecable … todo un fenómeno"

"En su vida personal, hasta ahora, impecable", sostuvo el religioso Roberto Octavio González Nieves.

Por más de dos años consecutivos, el reconocido cantante Bad Bunny no ha dejado de liderar las plataformas musicales.

Una de las aristas que más llama la atención de este cantante puertorriqueño es que su público es transversal, pues no solo jóvenes lo escuchan sino que también gente de edad , incluso religiosos.

Twitter @E_castano_ Lee También > Lali Espósito besó en la boca a una fan que se desmayó en pleno show: registro se ha hecho viral

Así lo dejo de manifiesto el Arzobispo de San Juan de Puerto Rico, Mons. Roberto Octavio González Nieves, quien calificó de “impecable”un video del concierto de Bad Bunny el 28 de julio en la isla.

"En su vida personal, hasta ahora, impecable … todo un fenómeno …" , retuiteó el arzobispo.

En su vida personal, hasta ahora, impecable … todo un fenómeno … https://t.co/Hd5eV0akmK — Arzobispo Roberto (@Sucesor58) July 30, 2022

Cabe recordar que, en mayo de este año, "el conejo malo" estrenó su nuevo álbum, "Un Verano Sin Ti" conformado por 23 canciones que lideran los mrankings musicales a nivel internacional.

En este contexto, en el video compartido por el Arzobispo de Puerto Rico se escucha la canción “Tití me preguntó” del último álbum del "conejo malo", que dice: “Tití me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias. Hoy tengo una, mañana otra, pero no hay boda”, lo que generó bastante revuelo en el mundo religioso.