Así luce Andrea Ivanova, la mujer con los labios más grandes del mundo

La búlgara Andrea Ivanova se ha hecho conocida en todo el mundo por sus esfuerzos para parecerse lo más posible a una muñeca Barbie.

Fue en esa búsqueda que la joven de 24 años que la joven se sometió a más de 30 inyecciones de ácido hialurónico que la hizo adquirir, según ella misma dice, el récord de ser la persona con los labios más grandes del mundo .

"Todos los días, muchos fanáticos diferentes de todo el mundo me envían miles de mensajes en mis redes sociales y me invitan a vacaciones en diferentes países e incluso continentes, pero no me he ido de vacaciones con un fan todavía, pero tal vez algún día iré”, dijo Ivanova en conversación con el Daily Star.

La joven, que tiene más de 20 mil seguidores en Instagram, dijo que se ha realizado todos sus procedimientos quirúrgicos en la ciudad donde vive, Sofía, y que entre ellas se retocó la mandíbula, mejillas y se alargó el rostro.

Asimismo, anunció que se hará prontamente una cirugía de senos.

“Algunos hasta me señalan con el dedo, me discuten, discuten mi apariencia, algunos me silban, hay quienes se ríen, se burlan de mí, y claro, hay gente que se me acerca y me felicita y quiere para tomar fotos conmigo", agregó.