Así sonaría la película de Super Mario Bros con las voces de los videojuegos (y quizás no te guste)

Después de largos meses de espera, el jueves por fin Nintendo presentó en sociedad el trailer de “Super Mario Bros. La Película” , cinta animada del querido fontanero de jardinera azul y sombrero rojo, protagonizada por la voz de Chris Pratt .

La película animada de Mario Bros tiene su estreno agendado para el año 2023 y está siendo desarrollada por Illumination, el estudio responsable de “Mi Villano Favorito” y los “Minions”.

Además de la voz de Chris Pratt como Mario, han sido anunciados Anya Taylor-Joy como la princesa Peach; Charlie Day como Luigi; Jack Black como Bowser; Keegan-Michael Key como Toad y Seth Rogen como Donkey Kong.

Tras conocerse el trailer, hubo gente en redes sociales que no quedó conforme con la voz de Chris Pratt para Mario.

El actor de voz Jesse Pinnick compartió un pequeño clip en el que le hace doblaje a la escena de Toad y Mario en el trailer, mostrando cómo habría sido la película si hubiera tomado las voces de los videojuegos.

Super Mario Bros. movie trailer with video game voices with @EliseMeggie and I! #SuperMarioBrosMovie #voiceactor #Nintendo #Mario #Toad pic.twitter.com/0Ie42jG1Ul