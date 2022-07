"Es aterrador": La dura defensa de Victoria Beckham a su hija para evitar que critiquen su cuerpo

La ex Spice Girls expresó su preocupación por las fuertes críticas que reciben las personas en Internet y reveló lo que hace para evitar que su hija esté expuesta.

Muchas redes sociales como Instagram, TikTok, Facebook, Discord o Twitch exigen una edad mínima para poder registrarse y crear una cuenta en ellas. En la mayoría de ellas, se pide tener más de 13 o 14 años.

Si bien algunos logran engañar esta exigencia, hay otros que deben ser ceñirse a las reglas de los padres. Es el caso de la hija de la Victoria Beckham, Harper, de 10 años , quien por el momento se ha mantenido al margen del mundo virtual.

Así lo señaló la ex Spice Girls en una entrevista con la revista Vogue Australia. En la publicación expresó su preocupación por las fuertes críticas que reciben las personas en Internet y habló abiertamente sobre cómo quiere proteger a su hija de ser juzgada por su cuerpo.

Beckham dijo que su pequeña no tiene cuenta en las redes sociales aún por su edad y que su deseo es asegurarse de que desarrolle una autoestima sólida rodeada de personas positivas.

"Harper no está en las redes sociales, así que no tenemos que preocuparnos por [la vergüenza corporal] todavía", expresó Victoria, quien tiene cuatro hijos con su esposo David Beckham, "Pero ver lo cruel que puede ser la gente, sí, realmente [me preocupa]".

Getty Images - DJ Lee También > Critican a DJ por canción que puso en baile de graduación en que había joven en silla de ruedas

"Ella está en esa edad en la que su cuerpo va a empezar a cambiar, pero se trata de asegurarnos de que nos comuniquemos mucho como familia y ella se rodee de buenos amigos", dijo, y agregó: "Pero es bastante aterrador, no puedo mentir", manifestó la diseñadora de moda, de 48 años.

Sobre la personalidad de su única hija aseguró que la pequeña disfruta de su infancia a plenitud y le gusta vestirse acorde a su edad. "Ella no es una de esas chicas que salen con la cara llena de maquillaje y un top corto", concluyó.