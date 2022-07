Critican a DJ por canción que puso en baile de graduación en que había joven en silla de ruedas

El DJ puso Thinking Out Loud de Ed Sheeran, provocando el asombro de los presentes.

Un DJ se llenó de críticas luego que pusiera una canción durante un baile de graduación a la que llegó una joven en silla de ruedas.

El hecho quedó grabado por Celeste Orozco, una de las jóvenes que acudió a la fiesta, cuando estaba comenzando el baile.

En ese contexto, el DJ lanzó Thinking Out Loud de Ed Sheeran, que comenzó a sonar con "cuando tus piernas ya no funcionan como antes".

Lo anterior provocó el asombro de los presentes, quienes se dejaron escuchar en la sala.

La situación se volvió incómoda en el lugar y, luego de publicar el registro con el título "esto me perseguiría el resto de mi vida si yo fuera el DJ", se volvió aún más, puesto que se confirmó que la reina del baile era la joven en silla de ruedas.

A raíz de lo mismo, diversos comentarios se dejaron sentir con enojo, apuntando que "el DJ sabía exactamente lo que estaba haciendo" o que "me habría dado mucha vergüenza, habría llorado y me habría ido. Espero que esto no le haya arruinado la noche".

La protagonista de la situación salió al paso del hecho en los comentarios, puesto que Sarah Mendenhall desdramatizó la situación.

" Me pareció muy divertido e irónico . No supe lo que estaba sonando hasta mucho después, porque estaba intentando bailar", afirmó.

El registro se hizo viral, puesto que ha sido reproducido más de 17,7 millones de veces y ha acumulado más de 48 mil likes.