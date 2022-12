Bad Bunny la rompió en Spotify en 2022, pero la canción más escuchada no le pertenece

Aunque el conejo malo lidera el ranking global de Spotify por artista y también un disco suyo es el más escuchado, el hit del año es de otro artista.

"Me porto bonito", "Tití me preguntó" y "Ojitos lindos" son sólo algunas de las canciones con las que Bad Bunny ha roto todos los récords durante 2022 tras el lanzamiento de su disco "Un verano sin ti".

Sin embargo, según los rankings que libera Spotify a fin de año, el "conejo malo" no logró conseguir que unos de sus temas fuera el más escuchado en todo el mundo a través de la plataforma.

El Top 10 de canciones más escuchadas a nivel mundial en Spotify 2022 es liderado por Harry Styles y "As it was", pero Bad Bunny logró posicionar tres canciones en la misma medición.

TOP 10 canciones más escuchadas en Spotify (global)

Pese a que fue "derrotado" por el hit del ex One Direction, el puertorriqueño no podría estar triste con su cosecha anual, ya que Spotify lo consolidó como el artista más escuchado a nivel mundial y también su disco "Un verano sin ti" es el más exitoso del año, secundado por "Harry's House", de Harry Styles.

En el puesto 8 aparece YHLQMDLG, también de Bad Bunny.

TOP 10 Álbumes más escuchados en Spotify (global)

Esta información entregada por Spotify es parte de los recuentos de fin de años. Si quieres saber cuáles son las canciones y artistas más exitosas en tu corazón, puedes revisar el Spotify Wrapped. Revisa acá cómo hacerlo.