Bailarín de "Aquí se baila" anuncio su matrimonio con elegante anillo de compromiso

"Que la vida nos llene de amor y de éxito en nuestro futuro juntos", fue la frase con la que el futuro novio compartió una imagen de su argolla en sus redes sociales.

Una buena noticia compartió a través de sus redes sociales uno de los bailarines de "Aquí se baila, talento por sobre la fama". David Sáez, acompañante de Blanquita Nieves en la competencia, se comprometió en matrimonio junto a su pareja, Zachary Lyons.

"Que la vida nos llene de amor y de éxito en nuestro futuro juntos", fue la frase que David le dedicó a su enamorado en un par de imágenes donde luce con mucho orgullo su anillo de compromiso.

Diversos famosos los felicitaron por la noticia, como Karla Melo, quien también es una de las participantes del programa. "Felicidades", le comentó.

Blanquita Nieves, su pareja de baile, le dedicó unas emotivas palabras al joven. "Me encanta. Te mereces lo mejor. Amo verte así de feliz", le escribió.

La pedida de matrimonio de Zachary Lyons a David Sáez

David comentó los detalles de la pedida de mano de su pareja al sitio Fotech. “Nos vinimos por el fin de semana a Viña del Mar y hoy tuvimos un día de playa, tomando sol, y cuando ya nos íbamos para la casa, en un momento se me acercó y me dijo: ‘Amor’, y me queda mirando, se arrodilla, saca el anillo del bolsillo y me pregunta si quiero oficialmente ser su prometido y casarme con él”, contó.

"Fue ahí en la playa, en la orilla del mar… no había mucha gente, estábamos súper solos, los dos nomás, entonces yo dije que sí , me abrazó y me besó”, agregó.

Sobre la etapa que iniciará el bailarín con su pareja, el joven reveló que “estoy muy feliz de poder iniciar un nuevo ciclo en mi vida con el hombre que amo y por ser una de las primeras parejas homosexuales en nuestro país en contraer matrimonio legal”.