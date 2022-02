Viene a jugársela con todo: Kathy Contreras ingresó a la competencia de "Aquí se baila"

La influencer fue madre hace siete meses, por lo que esta oportunidad significa su reencuentro con la danza. Aunque se ganó el aplauso de sus compañeros, su presentación no logró convencer al jurado.

Una nueva semana de competencia comenzó en "Aquí se baila, talento por sobre la fama", donde los famosos demostraton sus mejores pasos de baile para sumar una semana más en el estelar de Canal 13.

Gustavo Becerra, Pablo Cerda y María José Quiróz son los tres primeros eliminados. El primero no pudo vencer a Matías Vega en el duelo de eliminación, mientras que los dos últimos abandonaron el programa a causa de que se lesionaron durante los ensayos.

Hasta el capítulo anterior, Gianella Marengo y Rodrigo Díaz eran los últimos en sumarse a la competencia, pero la noche de este lunes se sumó una nueva participante.

Se trata de Kathy Contreras , quien fue madre hace siete meses. La influencer está en el proceso de retomar sus actividades y confesó que "antes de quedar embarazada iba a entrar a la Escuela Moderna de Música a estudiar danza".

La presentación de Kathy Contreras no convenció a los jueces

En compañía de su bailarín, Diego Espinoza, se presentaron como la sexta pareja de la noche interpretando el tema "Never tear us apart".

A pesar de que Kathy y Diego se ganaron el aplauso del público, no lograron convencer a los jueces, a quienes no les gustó el baile.

La maestra Karen Connolly manifestó que les faltó más ensayos. Por su parte, Francisca García-Huidobro les destacó que esta competencia es de alto nivel y "no un campamento de verano".