La escalofriante lesión de Samantha Cerio, quien anunció su retiro tras fractura de ambas piernas

Las imágenes causan escalofríos.

Samantha Cerio, una gimnasta estadounidense de 22 años, daba un salto en el aire para terminar su rutina de piso durante los campeonatos universitarios de la NCAA, que se desarrollaron en la ciudad Baton Rouge, Luisiana, el pasado fin de semana.

Pero cayo mal y el peso de su cuerpo se concentró en sus rodillas, lo que causó una fractura en ambas piernas frente al público presente.

https://twitter.com/sportbible/status/1115152449130700800

Tras el desafortunado aterrizaje, Cerio quedó tendida en el suelo, dando gritos de dolor, mientras se acercaban sus entrenadores y personal médico para atenderla.

Después fue trasladada a un hospital cercano, donde recibió el diagnóstico: fractura de tibia y peroné en ambas piernas, dislocación de las rodillas y rompimiento de algunos ligamentos.

Desde el hospital, la gimnasta -que representaba a la Universidad de Auburn- informó sobre su retiro.

https://www.instagram.com/p/Bv9ncoRn-Eh/

"Ha sido mi última noche como gimnasta. No podría estar más orgullosa de la persona en que la gimnasia me ha convertido. Me enseñó de trabajo duro, humildad, integridad y dedicación", anunció la atleta en su cuenta de Instagram.

También se conoció que había sido sometida a varias intervenciones quirúrgicas tras lo ocurrido.

"Puede que mi carrera no haya terminado como tenía planeado... pero nada sale como una planea", explicó la ya exgimnasta.