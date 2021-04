Beatriz Alegret relató el maltrato que sufrió de Buddy Richard: "Me agarró para tirarme del balcón"

La pareja del actor Adriano Castillo, conversó en el programa "De tú a tú" sobre los hechos de violencia de los que fue víctima cuando salía con el cantante.

La noche del martes en el programa “De tú a tú”, Martín Cárcamo tuvo de invitado al mítico actor chileno Adriano Castillo, más conocido como el “Compadre Moncho”, con quien repasó gran parte de su vida.

A su vez, el conductor del espacio tuvo de invitada a Beatriz Alegret, la pareja del actor, quien reveló en el programa que vivió una tormentosa relación con el cantante chileno Buddy Richard.

Agencia Uno Lee También > Buddy Richard responde a acusaciones de ex parejas: "A veces las mujeres son violentas"

La actriz contó que lo conoció en un festival y empezó a salir con él, “al mes encontré un maltratador, pegador de mujeres, y cosas que no las quisiera hablar, pero la pasé súper mal y me terminé yendo del país”, dijo.

Asimismo, comentó que salió con el cantautor chileno cuando estaba separado de Rita Góngora y afirmó que no lo pasó bien, insistiendo que es un hombre golpeador y maltratador, y que después de muchos años lo habló con Rita, quien también sufrió violencia por parte del artista.

Ahondando en el tema, Martín le preguntó si es que en algún momento lo denunció, a lo que ella contestó que sí, pero “los carabineros no quisieron sacarlo de mi departamento”, añadiendo que “una vez tuve la suerte de que viajó a Australia y me escapé del país. Mientras él estuviera yo no podía hacer nada, estaba muy manipulada”.

“¿Lo enfrentaste?”, le consultó Martín. Ella le dijo: “Mira, un psicópata te convence a los 5 minutos, es vicioso, es horrible”, recalcando que su familia no lo sabía y que enfrentó violencia física y verbal, lo que ocurría todos los días: “Por eso no te puedes escapar”.

“No me importaba a mí morirme, siempre te voy a decir lo mismo, creo que intenté matarme muchas veces con pastillas y decía, ‘estoy muerta, no estoy viva, qué terror’, hasta que un día me escapé”, dijo la actriz.

Y agregó: “Nunca lo hubiese querido hablar si no es porque quise apoyar a Rita, porque es injusto que la mujer siempre tenga que callar en cualquier país. Siempre callan estas cosas, yo también lo callé, pero para apoyar a Rita una vez lo tuve que decir”.

Tras esto, Martín le preguintó por la situación más a límite que vivió en dicha relación. “Cuando me agarró para tirarme del balcón. Fue la primera vez que le dije, ‘por favor, no lo hagas’. ¿Si me tira y quedo viva?… Me tuvo lástima, me tiró a la cama y me acuerdo que llegué y le rasguñé la cara. Me seguía buscando, pidiendo perdón, por eso yo tenía que buscar en qué momento yo me escapaba del país”.

Alegret contó que años después se lo encontró en los pasillos de un estelar de televisión y lo encaró: “lo único que recuerdo es que lo agarré contra la pared, lo tiré y lo vi chiquito, y le digo, ‘¿a ella le pegas cómo me pegabas a mí?’, solamente me miró. No era la misma persona que yo vi antes”.

La molestia de Adriano

Sobre estos hechos, Adriano se mostró muy molesto y dijo que “no es la actitud de un hombre, los hombres no deben tratar así a las mujeres, no deben golpearlas, no deben maltratarlas, jamás”.

Y añadió: “Me produce dos cosas, por un lado me da vergüenza y por otro lado me da mucha rabia (…) Es vergonzoso, me siento avergonzado como hombre, una vergüenza de género”.

Adriano y Beatriz fueron enfáticos en declarar que quisieron contar este testimonio ahora para apoyar y ayudar a Rita Góngora, quien sufrió violencia intrafamiliar mientras estuvo casa con el cantante.