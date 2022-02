"Le abrí las puertas de mi casa": Betsy Camino reveló en 'Aquí se baila' que fue víctima de estafa

La bailarina se encuentra actualmente construyendo su propio salón de belleza, pero sus compromisos de trabajo le han impedido estar pendiente del proyecto.

La noche del martes se vivió una nueva e intensa noche de duelos en "Aquí se baila", donde los participantes lo dieron todo para seguir en competencia y no pasar a la etapa de eliminación.

Una de las parejas que abrió los fuegos en este nuevo capítulo fue la de Betsy Camino y Bastián , quienes se la jugaron bailando "Body". Tras finalizar su presentación y recibir la evaluación del jurado, fue Francisca García-Huidobro quien realizó una especial acotación.

"Perdónenme lo cahuinera", dijo García-Huidobro y agregó: "¿Le pasa algo hoy? La noto medio tristona, media bajada de ánimo".

"La verdad es que no tenía ni deseos de venir a trabajar hoy", contestó la cubana con la voz quebrada, a lo que la jurado del programa preguntó el motivo.

"Por cosas de la vida y exceso de trabajo, que agradezco muchísimo, no me puedo hacer cargo de todos mis proyectos. Por eso tengo que encomendar tareas para poder estar en las cosas televisivas al cien por ciento", dijo Camino.

La bailarina se encuentra actualmente construyendo su propio salón de belleza, por lo que los compromisos de trabajo le han impedido estar pendiente de este nuevo proyecto.

"Todo lo deposité en una persona que me traje de Colombia, mi asistente, quien recogió sus maletines de mi casa sin avisarme, con dinero, con mis tarjetas", comentó.

Tras comenzar a revelar los hechos, aseguró que la situación para ella es muy fuerte. "Le abrí las puertas de mi casa, donde está mi bebé (su sobrino). Esta persona no me contesta los mensajes, no me dice nada. Tenía todo el control de mi salón al 100%. Mi otra socia está de compras en Colombia haciendo las alianzas para traer productos. Y yo estoy completamente sola", afirmó entre lágrimas.

Producto de todo esto, la bailarina explicó que no pudo preparase debidamente para la presentación. "No pude dar mi 100%, pero dí lo que pude según mis capacidades. Hoy no puedo más, no pude ni ensayar", sostuvo.

Luego de contar la historia y disculparse con el jurado y sus compañeros, Betsy aseguró que "no dejaré de ser la persona que soy por malas experiencias", afirmando que, pese a la estafa, continuará dedicada a su salón de belleza.