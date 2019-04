Billboard destaca a Paloma Mami: "La chilena que conquista al mundo con su 'flow elegante'"

"La chilena que conquista al mundo con su 'flow elegante'". Así fue como la revista Billboard describió a Paloma Mami, la cantante chilena que la está rompiendo en el mundo de la música.

El artículo destaca que su instinto de seguir su sueño fue lo que la convenció de seguir una carrera en la música, sin tener ninguna orientación en la industria.

"Fue el éxito viral de su single de producción independiente y el video "Not Steady" lo que le consiguió un contrato de grabación con Sony Music Latin en 2018. Ahora, ella está lista para darle un nuevo toque a la escena", señalan.

En ese sentido la cantante señaló a Billboard: "'Not Steady' es la primera canción que hice en mi vida. Fue la primera vez que entré en un estudio".

Y agregó: "El gerente de mi sello en Sony me descubrió en Nueva York gracias a C.Tangana. Ambos estaban escuchando mi canción en el auto".

En la publicación señalan además que "Paloma Mami, cuyo nombre real es Paloma Rocío Castillo Astorga, es una artista chilena nacida en Nueva York que abarca sus culturas en su música".

La cantante declaró que "vivir en Nueva York me ha enseñado mucho sobre la jerga, la forma en que hablamos y la actitud. Mi cultura y mis raíces en Chile me han enseñado mi sabor a las latinas ", y en última instancia describe su música como R&B urbano latino con "un flow elegante".

Paloma admitió que no tenía idea de cómo iniciar su carrera. En su lugar, ella mandaba mensajes a los artistas en Instagram pidiéndoles consejo.

"Me ha encantado la música desde que era pequeña. Me encanta cantar, pero nunca me atreví a hacerlo frente a nadie. Fue como mi pasión secreta, y cuando finalmente decidí hacer una carrera fuera de esto, ha sido un muy buen viaje", afirmó.

Después de "Not Steady", Paloma dejó caer dos sencillos bajo Sony Music Latin. "No Te Enamores", lanzado en diciembre, trata sobre una mujer que admite que no se enamora. "Fingías", lanzado en marzo, trata sobre una mujer que está superando un dolor de amor.

"Mis dos primeras canciones son optimistas, pero en esta canción, puedes escuchar mi crecimiento. El flow es diferente y me encanta el mensaje que envía", dijo sobre su trayectoria actual.